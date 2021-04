Tanja Uotilasta Tehden Oy:n liiketoimintajohtaja. ”Tavoitteena kasvaa yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.”

Tanja Uotila on nimitetty Tehden Oy:n liiketoimintajohtajaksi 25.3.2021 alkaen. Uotilalla on yli 15 vuoden kokemus asiakkaiden liiketoiminnan tukemisesta ohjelmistotuotteiden avulla. Hän on johtanut Tehdenin asiakaspalvelutoimintoja vuodesta 2014, ja uudessa roolissaan hän vastaa Tehden Oy:n liiketoiminnan, tuotteistuksen ja strategisten kumppanuuksien kehittämisestä.

Tehden Oy:n tavoitteena on kehittää pilvipalveluna toimivaa Tehden-tuotetta ja palveluita edelleen ja kasvaa yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Liiketoimintajohtajan tehtävä on uusi ja Tanja Uotila siirtyy siihen asiakkuusjohtajan tehtävästä. “Tehden on kasvanut jatkuvasti vauhdikkaasti ja myös vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi ja tuloksemme oli positiivinen. Kasvumme myötä haluamme vahvistaa strategisten kumppanuuksien ja liiketoiminnan kannattavaa kehittämistä, ja näin syntyi tarve liiketoimintajohtajan positiolle. Olen erittäin iloinen, että saimme liiketoimintajohtajan tehtävään Tanjan, jolla on pitkä kokemus Tehdenin asiakkuuksien johtamisesta ja liiketoiminnan suunnittelusta.” Tehdenin toimitusjohtaja Heli Nykänen kertoo. “Tartun liiketoimintajohtajan tehtäviin yhtä innoissani kuin aikanaan ensimmäisiin työtehtäviini Tehden-tuotteen parissa seitsemän vuotta sitten. Uudessa roolissani minulla on hieno tilaisuus luoda onnistumisen edellytyksiä kaikille tehdeniläisille työssään ja vaikuttaa entistä vahvemmin asiakkaidemme menestykseen Tehden-palvelun avulla. Tavoitteemme on kehittää toimialojemme asiantuntemusta ja tuotetukea sekä kumppaniyhteistyötä, ja nämä panostukset tulevat näkymään varmasti myös asiakkaillemme. Haluamme olla tärkeä liiketoiminnan kehittämisen ohjelmistokumppani”, Tanja Uotila kertoo Tanja Uotilalla on pitkä kokemus ohjelmistoalalta, ja IT-tradenomin opintojen lisäksi Uotila on suorittanut tietojenkäsittelyn sekä kasvatustieteen opintoja Turun yliopiston didaktisen tietotekniikan maisteriohjelmassa. Yhtenä merkittävimmistä käännekohdista ammatillisessa kehityksessään Tanja pitää Mothers in Business MiB ry:n Turun paikallisjaoston toiminnan käynnistämistä ja johtamista sen ensimmäisen toimintavuoden ajan. Aiemmassa roolissaan asiakkuusjohtajana Tanja Uotila johti Tehdenin asiakaspalvelun toimintaa ja kasvua kolmihenkisestä asiakastukitiimistä yli 10 hengen asiantuntijatiimiksi, joka vastaa asiakastuen lisäksi käyttöönottoprojekteista ja konsultoinnista. ”Tutustuin Tehdeniin vuonna 2013, jolloin Tehdenin pilvipalvelu oli juuri tullut markkinoille. Huomasin, että Tehdenillä ei ollut vielä omaa asiakastukitiimiä ja tarjouduin rakentamaan sellaista. Ensimmäiset vuodet Tehdenillä tein tiiviisti asiakastuen, kouluttajan, projektipäällikön ja lähiesimiehen tehtäviä”, Tanja muistelee. Yrittäjäperheessä kasvanut Tanja kertoo, että suurimpia motivaattoreita hänen omalla urallaan ovat olleet innostus Tehdenin tuotteesta sekä ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana yrityksen kasvutarinassa monipuolisesti erilaisissa rooleissa. Myös Tehdenin kannustavalla työilmapiirillä sekä yhteistyöllä tehdeniläisten asiantuntijoiden kanssa on ollut suuri merkitys hänen omalla kasvupolullaan johtajaksi. Uudessa roolissaan liiketoimintajohtajana Tanja on saanut myös jo alkaa kasvattaa uutta tiimiään, kun Tehdenin liikunta-alan ohjelmiston tuotepäällikön rekrytointi avattiin tiistaina. Lisätietoja Tuotepäällikön avoimesta tehtävästä.

