Tanskalainen sosiaalisen vaikuttamisen startup-yritys EcoTree voitti Mastercard Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelman

Yksinkertaisia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja puun tai metsän omistajaksi ryhtymiseen tarjoava EcoTree on valittu Lighthouse MASSIV 2022 -kumppanuusohjelman syksyn ohjelmavoittajaksi. Mastercardin kumppanuusohjelman tarkoituksena on löytää huomispäivän yksisarviset ja auttaa niitä skaalaamaan toimintaansa. EcoTree palkittiin tänään Lighthouse-palkinnonjakotilaisuudessa Slushissa. EcoTree saa nyt jatkuvaa tukea Mastercardilta ja pääsee pitchaamaan Mastercardin maailmanlaajuisessa Start Path -startup-ohjelmassa.

Tanskalainen luontopohjaisten ratkaisujen toimittaja Ecotree tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille yksinkertaisen tavan edesauttaa uudelleenmetsittämistä ja luonnonsuojelua. EcoTree valikoitui voittajaksi, koska se keskittyy sekä yksityishenkilöiden että yritysten sitouttamiseen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Sen toiminta on hieno yhdistelmä sosiaalista vaikuttamista ja kestävän kehityksen edistämistä. EcoTree osoitti myös olevansa valmis solmimaan kumppanuuksia ratkaisulleen.

“Olemme erittäin ylpeitä Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelman voitosta. On ollut todella hedelmällistä keskustella ratkaisuistamme huippuluokan neuvonantajien ja muiden kasvuyritysten kanssa. EcoTree International (ja monet muut meidän metsiimme jo sijoittaneet puunomistajat) on hyvässä vauhdissa positiivisen vaikutuksen aikaansaamisessa ihmisiin ja planeettaamme. Ohjelman myötä olemme saaneet uuden käyttöömme verkoston, josta on apua tarjotessamme luontoon perustuvaa ratkaisuamme entistä laajemmalle yleisölle.” – Thomas Canguilhem, EcoTreen toimitusjohtaja ja yksi perustajista.



Ignitia, joka on kehittänyt trooppisille alueille tarkoitetun paikallisen sääennustemallin, palkittiin Impact Potential -palkinnolla sen positiivisesta ja konkreettisesta vaikutuksesta maailmaan.

”Ignitia tukee trooppisten alueiden pienituloisten viljelijöiden satojen laadun parantamista ja niiden kokojen kasvattamista säätietojen ja neuvojen avulla. Se on hieno esimerkki yrityksestä, joka vaikuttaa ihmisten elämään todella konkreettisesti. Työskennellessämme Ignitian kanssa ohjelman aikana olemme nähneet, kuinka tarkasti he käsittelevät dataa ja mittaavat sen vaikutuksia. Tämän osaamisen ansiosta heidän pitäisi pystyä saavuttamaan vielä paljon asioita samalla, kun he ovat omistautuneet missiolleen vaikuttaa tuhansiin pienviljelijöihin ympäri maailmaa”, sanoo UNDP:n Pohjoismaiden toimiston yksityisen sektorin neuvonantaja Stine Kirstein Junge.

MASSIV-ohjelmaan on osallistunut kolmen kuukauden ajan viisi yritystä. Ne ovat ottaneet osaa työpajoihin ja saaneet tukea Swedbankin, Danske Bankin, UNDP:n, VNTRS:n ja Synchin neuvonantajilta. MASSIVin finaaliin pääsivät myös norjalainen varastointipalveluja tarjoava Wanda ja tanskalainen vihreän teknologian startup-yritys Klimate. Wanda tarjoaa kierrätyslogistiikan alustan, jonka kautta voi hankkia käteviä huolto-, korjaus-, jakamis- ja myyntipalveluita. Klimate taas tarjoaa integroidun alustan hiilidioksidipäästöjen korkeatasoisille vähentämisstrategioille ja toimenpiteille. Klimate sai myös Investors Award -palkinnon, joka myönnettiin eniten sijoittajien kiinnostusta keränneelle yritykselle.

”Sekä EcoTreellä että Ignitialla on erittäin vaikuttavia ratkaisuja. EcoTree edistää luonnon monimuotoisuutta ja kestävää metsätaloutta Euroopassa puunomistusratkaisullaan, ja Ignitia tarttuu viljelijöiden maailmanlaajuiseen haasteeseen luoden sekä sosiaalista vaikuttavuutta että kestävyyttä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme voineet tämän syksyn ohjelmassa työskennellä viiden sosiaalisesti vaikuttavan teknologia-alan startup-yrityksen kanssa niiden skaalatessa toimintaansa. Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelman visio on auttaa miljardia ihmistä elämään vauraampaa ja turvallisempaa elämää vuoteen 2025 mennessä. On tärkeää tukea startup-yrityksiä, jotka vaikuttavat sekä ihmisiin että maapalloon ja jotka auttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Mats Taraldsson, innovaation ja fintech- ja vaikuttavuusteknologian yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Mastercardin Lighthouse MASSIV on avoimen innovoinnin alusta, joka rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia skaalatakseen yrityksiä, jotka ovat keskittyneet tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma tarjoaa eri tiimeille kannustimia sekä pääsyn kumppaniresursseihin. Ohjelma pyrkii vaalimaan kumppanuuksia, jotka parantavat miljardin ihmisen elämää vuoteen 2025 mennessä. Lighthouse MASSIV on suunniteltu kolmivaiheiseksi ohjelmaksi. Viisi yritystä tapaa neuvonantajamme, valitut johtajat ja kumppanuusasiantuntijat ympäri maailmaa. Jokainen kumppanuusehdotus saa palautetta lakiasiain, muotoilun ja teknologia-alan asiantuntijoilta ennen kuin ne raportoivat tuloksia kumppanuuksistaan neuvonantajille. Voittajaksi nousee tiimi, jolla on potentiaalia vaikuttaa useimpiin ihmisiin kumppanuuksiensa avulla.

