Tanskan kruununprinssi saapuu syyskuussa Suomeen, vierailee Helsingissä ja Turussa 13.-14.9.

Tanska ja Suomi juhlistavat diplomaattisten suhteidensa 100. vuotta, minkä kunniaksi Hänen kuninkaallinen korkeutensa Tanskan kruununprinssi saapuu vierailulle Suomeen 13.-14. syyskuuta. Vierailun aikana kruununprinssi osallistuu Helsingin kaupungintalolla järjestettävään kestävään kaupunkisuunnittelun asiantuntijaseminaariin ja maiden lämpimiä suhteita juhlistavaan illallistilaisuuteen Finlandia-talolla, esittelee medialle tanskalaisen ruokatuotannon parhaita paloja, ja vierailee Turun telakalla.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Tanska tunnusti virallisesti Suomen itsenäisyyden. Maiden väliset diplomaattiset suhteet solmittiin 18.2.1918 ja kruununprinssi kunnioittaa merkkitapahtumaa saapumalla vierailulle Suomeen. Vierailun tarkoituksena on myös korostaa kolmea osa-aluetta Tanskan ja Suomen välisissä kauppa- ja asiantuntijasuhteissa: kestävää kaupunkisuunnittelua ja ruoan tuotantoa sekä vahvaa pohjoismaista laivanrakennusosaamista. Näitä teemoja käsitellään kruununprinssin kunniaksi järjestettävissä tapahtumissa ja tapaamisissa Helsingissä ja Turussa.

Kruununprinssin vierailun virallinen ohjelma alkaa torstaina 13. syyskuuta Helsingin kaupungintalolla seminaarista, jonka aiheena on kestävä kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen. Kruununprinssiä isännöivät Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, apulaispormestari Anni Sinnemäki sekä Rambollin toimitusjohtaja Markku Moilanen. Tilaisuuden jälkeen kruununprinssi lounastaa eduskunnassa puhemies Paula Risikon kanssa. Hän käy myös tutustumassa Stora Enson pääkonttoriin ja osallistuu Tanskan suurlähettilään residenssissä järjestettävään tanskalaista elintarviketuotantoa esittelevään media- ja sidosryhmätapahtumaan. Torstai-iltana kruununprinssi osallistuu vierailunsa kunniaksi järjestettävälle juhlaillalliselle Finlandia-talolla.

Perjantaina 14. syyskuuta kruununprinssi siirtyy delegaationsa kanssa Turkuun, jossa häntä emännöi kaupunginjohtaja Minna Arve. He käyvät yhdessä Meyer Turku -telakan toimitusjohtajan Jan Meyerin kanssa tutustumassa Meyerin telakan osaamiseen ja tuotantoon. Tämän jälkeen kruununprinssi vierailee Turun Forum Marinum -keskuksessa, jossa hän osallistuu tanskalais- ja turkulaisyritysten tapaamiseen. Hän myös kiinnittää Forum Marinumin pihakiveykselle vierailunsa kunniaksi muistolaatan.

Kruununprinssin Suomen-vierailun delegaatioon kuuluvat myös Tanskan ympäristö- ja ruokaministeri Jakob Ellemann-Jensen sekä yli 30 tanskalaisyritystä, jotka esittelevät vierailun aikana osaamistaan ja tarjontaansa suomalaisille yrityksille sekä julkisille ja yksityisille yhteisöille. Tanskalaiset yritykset toivat Suomeen viime vuoden aikana Tanskan noin 1,6 miljardin euron arvosta tuotteita ja palveluita.

HRH the Danish Crown Prince Arrives for a Visit to Finland

To honour the 100th anniversary of the Danish-Finnish diplomatic relations, His Royal Highness the Crown Prince arrives for a visit to Finland on 13–14 September. During the visit, The Crown Prince will participate in a seminar on sustainable urban planning in the Helsinki City Hall, an Official Dinner at the Finlandia Hall, present some of the best varieties of the Danish food production as well as visit the city of Turku and the Meyer Turku Shipyard.

Denmark officially recognised the independence of Finland 100 years ago, and the diplomatic relations between the two countries were established on 18 February 1918. The Crown Prince honours this historic event on a visit to Finland. The purpose of the visit is also to highlight three areas of trade and export relations between Denmark and Finland: Urban Solutions, New Nordic Food and Maritime Industry. These themes are being discussed at different events in Helsinki and Turku.

The official programme of the visit begins on 13 September at the Helsinki City Hall, with a seminar on sustainable urban building and development. The Crown Prince is welcomed by the Mayor of Helsinki, Jan Vapaavuori, Deputy Mayor, Anni Sinnemäki, and the Group Executive Director of Danish Consulting Engineers Ramboll Finland, Markku Moilanen. After the event, the Crown Prince has lunch with the Chairman of the Parliament, Paula Risikko at the House of Parliament. The Crown Prince also visits the headquarters of Stora Enso, takes part in a stakeholder and media event focused on new Nordic food at the Danish residence, and visits ‘Our Urban Livingroom’ exhibition. On Thursday night, the Crown Prince participates in an Official Dinner, held in His honour at the Finlandia Hall.

On Friday, 14 September, His Royal Highness continues with the delegation to Turku, where he will be hosted by the City Mayor Minna Arve. They will be accompanied by the Managing Director of Meyer Turku, Jan Meyer, on a visit to the Meyer Turku Shipyard to hear more about the expertise and production in the maritime industry. After this, the Crown Prince visits the Forum Marinum Maritime Centre where he meets representatives of Danish and Finnish companies, and attaches an honorary plate by the Centre. The delegation of the Crown Prince includes the Danish Minister for Environment and Food, Jakob Ellemann-Jensen, and representatives from more than 30 Danish companies presenting their know-how and supply to the Finnish companies and public and private communities. Denmark exported approximately EUR 1.6 billion worth of products and services to Finland in the past year.