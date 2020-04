Tarkka tilastoalanyysi paljasti, että kasvitauti levisi pääasiassa tienvarsia pitkin

Ahvenanmaalla yleisen heinäratamon loisena elävää härmäsientä esiintyi eniten teiden varsilla ja risteyksissä, koska liikenne lennättää tien varren itiöt tehokkaasti ilmaan. Uutta tietoa kasvitaudin leviämisestä selvisi aiempaa tarkemman tilastomatemaattisen analyysin avulla.

Uudet tilastomenetelmät mahdollistavat monimutkaisisten mekanismien tunnistamisen luonnosta, ja voivat muuttaa perustavanlaatuisesti esimerkiksi käsitystämme siitä, kuinka taudit leviävät.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa käytettiin Helsingin yliopiston ekologian professori Anna-Liisa Laineen Ahvenanmaalta useiden vuosien aikana keräämää kattavaa seuranta-aineistoa sienitaudeista ja niiden esiintymiin vaikuttavista ympäristömuuttujista. Tulokset julkaistiin PLoS Computational Biology –lehdessä.

–Tieverkoston, kasvien ja kasvitautien esiintymisestä kerätyn datan yhteensovittaminen ei ole yksinkertainen tehtävä ja vaati sekä uudenlaisia tilastomalleja että laskentatehoa, joita ei vielä kymmenisen vuotta sitten ollut käytettävissä, sanoo tutkijatohtori Elina Numminen Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolta.

Sovitetun tilastomallin avulla voitiin myös näyttää, kuinka härmäsienikasvustojen synnyttämät epidemiat olivat tienvarsilta lähtiessään yleensä suurempia ja kestivät pidemmän aikaa kuin ne, jotka alkoivat niityiltä tai muualta kauempaa teistä.

Myös joet, merivirrat ja metsäpolut voivat olla tautien leviämisreittejä.

Tutkijoita kiinnostaa tautien leviäminen, sillä sen kautta voidaan ymmärtää tautien esiintyvyyttä ja biologiaa. On kasvitauteja, jotka leviävät joenvarsia, lintujen muuttoreittejä, merivirtoja tai esimerkiksi lentoliikenneverkostoja pitkin ja toisaalta ihmisten tauteja, jotka leviävät sosiaalisia verkostoja pitkin.

–Uudet tilastoekologiset menetelmät voivat merkittävästi parantaa aiempia käsityksiä kasvitautien lisäksi vaikkapa erilaisten tulokaslajien, taikka uhanalaisten lajien levinneisyydestä, sanoo tutkijatohtori Elina Numminen. Tästä syystä ne ovat keskeisiä myös ennustettaessa tulevaisuuden ympäristömuutoksia. Hänen mukaansa esimerkiksi uhanalaisten lajien levinneisyys- tai kanta-arviot saattavat perustua hyvinkin yksinkertaisiin tilastoanalyyseihin, ja ekologisen realismin lisääminen analyyseihin lisäisi niiden luotettavuutta.

Viite: Numminen E, Laine A-L (2020) The spread of a wild plant pathogen is driven by the road network. PLoS Comput Biol 16(3): e1007703.https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007703

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Elina Numminen, elina.numminen@helsinki.fi, 0408253322