Tartto näyttää esimerkkiä kulttuurihallinnon kestävämpään kehittämiseen: Tartu 2024 -hanke opettaa, miten kulttuuri ja taide saadaan tukemaan vihreää siirtymää

”Tartu 2024 ‑hanke on yksi edelläkävijöistä ympäristöä säästävän kulttuurihallinnon alalla. Kultuurikompass tarjoaa 360○ asteen yleiskuvan ympäristöä säästävästä kulttuurihallinnosta. Tilaisuuden puhujat edustavat eurooppalaista asiantuntemusta kansallisella, alueellisella, sekä paikallisyhteisöjen tasolla”, Tartu 2024 ‑hankkeen Tartu with Earth ‑ohjelmalinjan johtaja Triin Pikk kertoo.

Pikk korostaa, että osallistuminen ilmastonmuutoksen hillintään on välttämätöntä myös kulttuurialalla, jos elämän jatkuminen maapallolla halutaan turvata. Tämä tarkoittaa kulttuuripoliittisten strategioiden ja tukijärjestelmien uudelleenarviointia ja kehittämistä sekä kulttuurihallinnon käytänteiden muuttamista. Jotkin käytänteet on kirjattu strategisiin suunnitelmiin, mutta muista voidaan oppia uranuurtajilta.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin joka päivä ja tulevaisuudessa yhä enemmän. On vaikeaa kestää tietoisuutta siitä, että nykyinen toimintamme vaikeuttaa tulevien sukupolvien elämää. Toisaalta meistä tuntuu hyvältä silloin, kun teemme ympäristöä säästäviä valintoja ja vähennämme maapallolle aiheuttamaamme rasitusta. Uskomme, että yksi tapa muuttaa maailmaa on edistää vihreää siirtymää kulttuurialan hallinnossa”, ohjelmalinjan johtaja Pikk sanoo.

Kultuurikompass-tapahtuma kokoaa yhteen poikkeuksellisen joukon korkealuokkaisia puhujia. He ovat Artur Mendes (Boom Festival), Else Christensen-Redzepovic (Voices of Culture), Feimatta Conteh (teatteri Green Book), Gwendolenn Sharp (Green Room), Jonas Skielboe (muusikko, VeloConcerts), Kiira Kivisaari (Helsinki Bienniaali), Kristiina Kerge (Rohetiiger), Lewis Jamieson (Music Declares Emergency), Marleen Viidul (Tarton kaupungin hallinto).

”Hyvänä esimerkkinä ympäristötietoisesta, jo paikkansa lunastaneesta kulttuuritapahtumasta on Boom-festivaali. Se on Portugalissa järjestettävä noin 30 000 kävijän musiikkitapahtuma, joka on nostanut vihreän siirtymän keskiöön tapahtuman kaikissa vaiheissa. Uskon, että kaikilla kulttuurihallinnon parissa työskentelevillä on paljon opittavaa heiltä ja nyt myös meiltä”, Triin Pikk sanoo.

Tilaisuus järjestetään 28. huhtikuuta kello 13.00 Viron kansallismuseossa ja on nähtävissä verkossa Tartu 2024 ‑verkkosivulla osoitteessa https://www.tartu2024.ee/kultuurikompass-en sekä sosiaalisen median kanavissa. Tapahtumassa noudatetaan kaikkia Covid-19-rajoituksia.

Esitysten kieli on englanti.

Ilmoittautuminen:

https://tartu2024.ee/kultuurikompass#registreeru