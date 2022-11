Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnot Kempowerille, K. Hartwallille, Andritzille ja Kasvuryhmä Suomelle

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Ehdotuksia ehdokkaiksi antoivat elinkeinoelämän eri järjestöt.

- Kansainvälisen menestyksen lisäksi arvioinnissa painotettiin tänä vuonna kestävää kehitystä ja toiminnan eettisyyttä, vaikutuksia suomalaisen osaamisen, innovointiin, työllisyyden kehittymiseen sekä ulkomaisiin investointeihin. Palkitut yritykset ovat pystyneet jatkamaan tervettä liiketoimintaa koronakriisistä ja Ukrainan sodasta huolimatta, sanoo Team Finland -johtoryhmän puheenjohtaja ja osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lopullisen ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä tekivät presidentille Team Finland -verkoston toimijat, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö.

- Maailmalla on kasvava kysyntä kestäville ratkaisuille. Palkitut yritykset ovat rohkeasti kehittäneet osaamistaan ratkaista viheliäisiä ongelmia. On hienoa nähdä, että voimme Suomessa olla kokoamme suurempi kestävyyshaasteiden selättäjä ja tällä tavoin vauhdittaa vientiämme, toteaa Nina Kopola, Business Finlandin pääjohtaja ja Team Finland -verkoston varapuheenjohtaja.

Kempower on kasvanut nopeasti sähköisen liikenteen mahdollistajaksi

Tulokasyrityksenä palkittu Kempower suunnittelee ja valmistaa sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuja. Yhtiön toiminta alkoi vuonna 2017 Kemppi Groupin eriytettyä sähköajoneuvojen lataamisen omaksi yhtiökseen. Yritys listautui Helsingin pörssin First North -listalle joulukuussa 2021. Kempowerin pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Suomessa Lahdessa ja yhtiö hankkii valtaosan materiaaleista ja komponenteista paikallisesti. Yhtiön liikevaihdosta suurin osa tulee viennistä. Kempower on osa Kemppi Group -konsernia.

- Kempowerin tavoitteena on vauhdittaa sähköiseen liikenteeseen siirtymistä tarjoamalla maailman halutuimpia sähköautojen latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Sähköinen liikenne on meille totta jo tänään – ratkaisumme on kehitetty maailmaan, jossa sähköautoja, -busseja ja -rekkoja on liikenteessä paljon enemmän kuin nykyisin. Kansainvälistymisemme on ollut nopeaa. Olemme onnistuneet skaalaamaan Lahdessa sijaitsevaa tuotantoamme ja lähialueelle muodostunutta alihankintaketjuamme kasvun mukana. Palkinnon taustalla on lukematon määrä työtunteja ja haasteiden ratkaisua, josta tiimimme on selvinnyt yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tätä työtä tulemme jatkamaan ja kasvun tueksi tarvitsemme myös jatkossa työntekijöitä kaikkialle organisaatioon Suomessa ja Suomen ulkopuolella, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

K. Hartwalllin kansainvälinen liiketoiminta kasvaa voimakkaasti

Kasvuyhtiönä palkittu K. Hartwall on logistiikan laitteisiin ja palveluihin keskittynyt perheyritys, joka täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Suurimmat asiakastoimialat ovat kauppa, autoteollisuus, posti ja pakettivälitys sekä teollinen logistiikka. Yritys on yhdistänyt kuormankantajat automaattisiin ratkaisuihin lastien käsittelemisessä. Ratkaisut mahdollistavat pienemmät kuljetuskustannukset sekä alhaisemmat hiilidioksidipäästöt (TO BE CHANGED). Asiakkaita ovat mm. Amazon, Walgreens, Carrefour, ICA, Coca-Cola, Arla, Royal Mail, DHL, PostNord, Bosch, Schaeffler, The Home Depot, Target, Volvo, Volkswagen, BMW, Kingfisher ja Australian Post. K. Hartwallin tähtäimessä on ollut nostaa liikevaihto 100 miljoonaan euroon 2020-luvun alkupuolella.

- Tämä palkinto on tunnustus pitkän aikavälin strategiasta vakiinnuttaa itsemme innovatiiviseksi ja kansainväliseksi toimijaksi yli 65 maassa. K. Hartwallin kansainvälistymisessä keskeistä on ollut kunkin maan erityispiirteiden ja toimialojen ymmärtäminen sekä eri markkinoiden parhaiden käytäntöjen jakaminen. Muita globaalia kasvua tavoittelevia suomalaisyrityksiä neuvomme uskomaan itseensä, unelmoimaan isosti ja mikä tärkeintä, kasvattamaan paikallista läsnäoloa yrityksen tärkeimmillä kansainvälisillä markkinoilla. On myös elintärkeää, että suomalaiset kansainväliset yritykset saavat jatkossakin tukea julkisilta toimijoilta, jotka voivat edistää niiden toimintaa paikallisen osaamisen, kontaktien ja rahoituksen avulla, ja näin auttaa yrityksiä ottamaan seuraavan askeleen kohti kansainvälistymistä, sanoo K. Hartwallin toimitusjohtaja Jerker Hartwall.

ANDRITZ investoi pitkäjänteisesti kestävään kehitykseen

Pitkäaikaisen kansainvälisen investoijan kategoriassa palkinto myönnettiin Andritzille, joka toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluita sellu- ja paperiteollisuudelle. Suomessa Andritz-yhtiöt työllistävät noin 1 600 henkeä Keravalla, Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Savonlinnassa, Tampereella, Vantaalla ja Varkaudessa. Pääkonttori on Helsingissä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 90 %. Yrityksen tänä vuonna käyttöönottama konepaja Varkaudessa on yksi vuosituhannen merkittävimpiä alueellisia teollisuusinvestointeja. Vuoden 2014 tasosta (5 milj. euroa) investoinnit ovat yli kolminkertaistuneet vuoteen 2021 (16 milj. euroa). Yritys on viime vuosina kasvattanut merkittävästi panostuksiaan tuotekehitykseen. Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat kestävää kehitystä tukevat teknologiat, kuten dekarbonisaatio, kiertotalous, sivuvirtojen käsittely ja tekstiilikuitujen kierrätys. Yritys tekee tutkimusyhteistyötä mm. LUT-yliopiston, Aalto-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.

- Olemme ylpeitä innovatiivisista tuotteistamme, palveluistamme, ja ennen kaikkea intohimoisesti työtään tekevistä asiantuntijoistamme. Menestys syntyy kuitenkin aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, joten kiitämme suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä tiiviistä yhteistyöstä uusien innovaatioiden kehittämisessä. Kannustamme kasvavia vientiyrityksiä uskomaan omaan tekemiseen ja panostamaan osaavaan henkilöstöön. Ihmisläheisyys, nöyryys ja kunnioitus toisia ihmisiä ja kulttuureja kohtaan ovat avainasemassa kohti kansainvälistymistä, Andritz Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen sanoo.

Kasvuryhmä kokoaa keskisuuret yritykset kasvuyhteisöksi

Yhteisöpalkinnon saanut Kasvuryhmä perustettiin vuonna 2015 luomaan keskisuuriin yrityksiin kasvutahtoa ja -kykyä sekä uudenlaista yhdessä oppimisen kulttuuria, jotta yrityksillä ja Suomella on edellytyksiä menestyä myös tulevaisuudessa. Kasvuryhmässä keskisuurten yritysten toimitusjohtajat, hallituksen puheenjohtajat, omistajat ja merkittävistä kasvuhankkeista vastaavat johtajat edistävät yritystensä kasvua jakaen kokemuksiaan avoimesti ja luottamuksellisesti vertaistensa kanssa. Keskisuuria yrityksiä (liikevaihto yli 10 milj.€-1mrd€) on vain 1,5 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä, mutta ne tuovat yli viidesosan suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja saman verran yksityisen sektorin työpaikoista. Näiden yritysten kasvulla on merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja yhteiskuntaan. Kasvuryhmän jäsenenä on tällä hetkellä yli 250 keskisuuren kasvuyritysten johtajaa. Ryhmän toiminnan vaikutus uuden, kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiseksi Suomeen on jo nyt ollut kahdeksan toimintavuoden aikana erittäin merkittävä.

- Kansainvälistyminen on ollut viimeisen neljän vuoden aikana suurin yksittäinen teema, johon yhteisömme jäsenet ovat keskittyneet - se on ollut pääaiheena yli 200 kohtaamisessa. Kasvuryhmässä käydään radikaalin avointa keskustelua yritysten välillä ja halutaan oppia ja löytää ratkaisuja yhdessä. Vertaissparraus ruokkii rohkeutta hakea tulevaisuuskestävää kasvua ja rakentaa uudistumis- ja kansainvälistymiskykyä. Tämä vie koko Suomen kilpailukykyä eteenpäin, kertoo Kasvuryhmän toimitusjohtaja Katriina Anttila.

