Tässä on Suomen paras radiomainos: Puuilon Morjensta Pörssiin! voitti Kaiku-radiomainoskilpailun Grand Prix’n

Tämän vuoden Kaiku-kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 142 radiomainosta, joista markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsi kahdeksan eri kategorian voittajat.

KaikuGaalassa palkittiin myös Vuoden radiomainostaja, Vuoden ääninäyttelijä, Vuoden tuotantoyhtiö, Vuoden mainostoimisto sekä Vuoden mediatoimisto. Gaalassa jaettiin myös kaksi Kultainen mikki -palkintoa. Tuhansia äänimainoksia spiikannut Titta Jokinen sai palkinnon elämäntyöstään ääninäyttelijänä ja Jarkko Tamminen palkittiin viime vuoden parhaana ääninäyttelijänä.

”Tänä vuonna raati oli voittajista hyvin yksimielinen ja ylpeä”, tuomariston puheenjohtaja, Omnipressin toimitusjohtaja Sari Mikkonen-Mannila sanooja jatkaa: ”Joukossa oli vahvoja mainostajia, jotka pistävät kerta kerran jälkeen paremmaksi sekä mainostajia ja aiheita, joita harvemmin radiossa on kuultu. Grand Prix -voittaja nousi selkeästi yli muiden. Puuilolla on selkeä äänistrategia ja ensimmäisenä se uskalsi tehdä radiovetoisen kampanjan pörssiin menemisestä. Listautumismainonnan ei tarvitse olla ryppyotsaista.”

”Haluan vielä painottaa, miten hienoa on, että meillä on vapaa media, vapaa kaupallinen radio ja markkinatalous. Uskon, että viimeaikaisten tapahtumien myötä radiossa kuullaan tulevana vuonna räjähdysmäinen kasvu yhteiskunnallisessa- ja yritysvastuumainonnassa”, Mikkonen-Mannila jatkaa.

Tuomariston mukaan Grand Prix -voittaja Puuilon Morjensta pörssiin! -mainoksessa on kaikki kohdillaan: ”Mainostajan brändi ja mainoksen sanoma tulevat radiomainoksessa selkeästi esille. Konsepti, käsikirjoitus ja äänimaailma ovat aivan loistavat. Mainoksen aihe on radiossa uutta, mikä yllättää kohderyhmän ja löytää varmasti myös uusia kohderyhmiä. Mainostaja on käyttänyt mainonnassaan johdonmukaista äänistrategiaa, ja äänen käyttäminen pääasiallisena välineenä on ollut mestarillista niin kuluttajille kuin sijoittajille. Morjensta vaan, voittaja voi totisesti iloita suorituksestaan”, tuomaristo perustelee.

Kaiku-kilpailun voittajat:

Tuotteet:

Puuilo - Puuilo

Palvelut:

Miltä Kuusamo kuulostaa? - Ruka-Kuusamo Matkailu ry

Yhteiskunnallinen:

Kasvokkain – tarinoita ihmisen ja työn arvosta: Tehy ry

Musa & jingle:

Lidl Suomi feat. Spekti - Ay Makarena - Lidl Suomi

Paikallinen:

Pelipäivän rutiinit -sarja - Jääkiekon SM-Liiga Oy

Yrityskuva:

Morjensta Pörssiin! - Puuilo

Teho:

Kyllähän tämä uskomattomalta kuulostaa - Janneniska

Yritysvastuu:

Joulutoiveiden taikapallokakku - K-Supermarket

Grand Prix:

Morjensta Pörssiin! – Puuilo

Vuoden radiomainostaja:

LähiTapola

Vuoden mainostoimisto:

Miltton

Vuoden tuotantoyhtiö/tuottaja:

Miracle Sound

Vuoden mediatoimisto:

GroupM

Vuoden ääninäyttelijä:

Jarkko Tamminen

Kultainen mikki -elämäntyöpalkinto:

Titta Jokinen

Kaiku-kilpailun tuomaristo:

Päätuomari:

Sari Mikkonen-Mannila, CEO, Omnipress

Yhteiskunnallinen, yrityskuva:

Eeva Hietalahti, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Sydänliitto

Elina Bono, Head of Marketing B2B, Sanoma Media Finland

Riku Pousi, Senior BrandManager, Upfield

Tomi Härmä, StrategyDirector, SEK

Tuotteet, palvelut:

Sami Korjus, Copywriter, Folk Finland

Sini Teppola, Creative, hasan & partners

YrjöHaavisto, Executive Producer, Orange Advertising

Musa/jingle, paikallinen:

Mari Nevala, äänituotantopäällikkö, Bauer Media

TeemuJärvinen, Copywriter, Dreamo

TommiSolehmainen, Creative Director, Founder, Banana Split

Teho:

Elina Bono, Head of Marketing B2B, Sanoma Media Finland

Sari Mikkonen-Mannila, CEO, Omnipress

Tomi Härmä, StrategyDirector, SEK

Yritysvastuu:

Mika Hyötyläinen, Vice President, Marketing Communications, Neste

Roland Carlsson,markkinointijohtaja, HIFK

Satu Laakso, Marketing Director, Berner

Lisätietoja:

Kaiku-kilpailun tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta. Kilpailuun sai ilmoittaa töitä, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 16.11.2020 – 31.12.2021. Kaikussa arvioidaan kategoriasta riippuen mainoksen luovaa ideaa, käsikirjoitusta, kokonaistuotantoa tai vastuullisuutta ja tehokkuutta.

Lisää tietoa ja voittajien kuuntelulinkit löytyy osoitteesta: https://kaikukilpailu.fi.



Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,5 miljoonaa suomalaista.

https://radiomedia.fi