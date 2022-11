Tässä ovat juhlakauden toivotuimmat lahjat erilaisille kuuntelijoille

Äänielämysbrändi Sonos on tunnettu ajattomista ja laadukkaista kodin äänentoistolaitteista, jotka on kehitetty yhteistyössä musiikki- ja elokuva-alan huippuosaajien kanssa. Sonos-järjestelmää on helppo laajentaa pala palalta erilaisista kaiuttimista ja äänipalkeista. Monihuonekuuntelu yhdessä Trueplay-viritysohjelman kanssa luo ihanteellisen ja saumattoman kuuntelukokemuksen vaikka kodin jokaiseen huoneeseen.

Sonosin monipuolisesta valikoimasta löytyy pitkäikäisiä lahjoja niille, jotka arvostavat laadukasta ääntä tai viettävät mielellään aikaa musiikin, sarjojen, elokuvien tai pelien parissa.

Kannettava Roam on helppo ottaa mukaan mihin tahansa

Sonos Roamissa on pienestä koostaan huolimatta vahva ja selkeä ääni, ja sen kestävä rakenne suojaa sitä kolhuilta ja kastumiselta. Kaiuttimen ajaton muotoilu sopii monenlaiseen sisustukseen, ja valikoimasta löytyy viisi kaunista värivaihtoehtoa. Roam toimii kotona WiFi-verkossa ja Bluetoothilla kaikkialla muualla.

Sub Mini tuo vahvaa bassoa Sonos-järjestelmään

Sonosin uutuus Sub Mini on langaton subwoofer, jossa on voimakas ja tasapainoinen basso. Sub Minin kompakti ja sylinterimäinen muotoilu toistaa matalat taajuudet kirkkaasti, ja se on erinomainen valinta vahvistamaan Ray- tai Beam-äänipalkkia tai Sonos One-kaiuttimia. Uuden subwooferin värivaihtoehdot ovat mattamusta ja valkoinen.

Ray on pienen asunnon tehokas äänipalkki

Ray on Sonosin uusin äänipalkki, joka on kompaktin kokonsa vuoksi erinomainen vaihtoehto vahvistamaan pienempien televisioiden ääntä. Äänipalkin uudet akustiset innovaatiot varmistavat tasapainoisen äänen ja kirkkaan dialogin.

Sonos Ray on yhteensopiva kaikkien suosituimpien suoratoistopalveluiden kanssa, joten elokuvista, musiikista ja muista sisällöistä pääsee nauttimaan heti helpon asennuksen jälkeen. Äänipalkin hallinta on helppoa television kaukosäätimellä, Sonos-sovelluksella tai Apple AirPlay 2:lla.

