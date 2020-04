Tässä se on: Ensimmäinen oikeasti makkaralle maistuva kasvigrillimakkara!

Pouttu on vuonna 1938 perustettu, Keski-Pohjanmaalla Kannuksessa toimiva lihanjalostaja. Poutun nimi on yritystoiminnan alkutaipaleista asti yhdistetty vahvaan liha-alan osaamiseen. Yrityksen sisällä on aina arvostettu kotimaista ammattitaitoa ja korostettu suomalaisen työn ja paikallisen tekemisen merkitystä. Uudella vuosituhannella monet asiat ovat muuttuneet, mutta Poutun periaatteet pitävät yhä. Pouttu työllistää tällä hetkellä yli 200 ihmistä.