Tässäkö asumisen kuumin trendi? Lasiliukuseinä löytyy Asuntomessuilta yli kolmasosasta kohteista

Asumisessa ja sisustamisessa arvostetaan vuodesta toiseen valoa ja avaruutta ja trendi näkyy myös Asuntomessuilla. Eikä ihme – näyttävillä ja suurilla lasipinta-aloilla asunnoista saadaan erityisen avaria ja valoisia.



“Lasiliukuseinän suosiolle messuilla on varmasti monia syitä. Samalla kun lasiliukuseinä tuo kotiin lisää valoa ja avaruutta, kasvattaa se myös asunnon rahallista arvoa ja haluttavuutta”, kertoo lasiliukuseinän kehittäneen pudasjärveläisen Profin Oy:n myyntijohtaja Janne Ylinen.

Kodin sisä- ja ulkotilojen yhdistäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi yleistyy

Toinen Asuntomessuillakin hyvin näkyvä ilmiö liittyy haluun muokata kodista yksi viihtyisä kokonaisuus. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi olohuoneen “jatkamista” terassille tai parvekkeelle. Monessa messukohteessa tähän onkin hyödynnetty nimenomaan lasiliukuseinää, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut halu tuoda piha, terassi tai parveke aivan uudella tavalla osaksi asuntoja.

“Tänä vuonna Asuntomessuilla yksi teemoista on luonnon kunnioitus. Saariston luonto on saanut jäädä näkyviin messutalojen pihoissa ja lasiliukuseinien suurten lasipintojen ansiosta luonto tulee myös luontevaksi osaksi koteja”, Ylinen kertoo.

Energiatehokkuus ja asumisen tehokkuus tulevaisuuden rakentamisen keskiössä

Rakentamisen energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä on esimerkiksi puun käyttäminen rakennusmateriaalina yleistynyt. Jopa kokonaisia kerrostaloja rakennetaan jo puusta. Puun merkitys korostuu myös lasiliukuseinissä.



“Puu on ekologista ja kestää koko rakennuksen elinkaaren, joten sen käyttäminen tuotteidemme pääraaka-aineena muovin tai alumiinin sijaan on ollut meille aina itsestään selvä valinta”, Ylinen kertoo.

Asuntomessuilla lasiliukuseiniä löytyy monista pientalokohteista, joissa niitä onkin hyödynnetty yli 15 vuoden ajan tuomaan valoa, avaruutta ja käytännöllisyyttä asumiseen.

“Viime vuosina lasiliukuseinät ovat kuitenkin yleistyneet eniten kerrostalokohteissa, joissa käytettävissä olevista neliöistä ja etenkin parvekkeista halutaan ottaa kaikki irti”, Ylinen sanoo.

Lasiliukuseinä Naantalin Asuntomessuilla



Profinin messuosasto löytyy näyttelyhallista Asuntomessujen sisäänkäynnin yhteydestä.

Käytännössä lasiliukuseinään voi tutustua seuraavissa kohteissa: