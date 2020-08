Tavallista korkeammasta verenpaineesta apua sydäninfarktipotilaille

Uusi HUSissa tehty tutkimus osoittaa, että sydäninfarktin aiheuttaman sydämenpysähdyksen jälkeen potilaille pitäisi ehkä tavoitella tavanomaista korkeampaa verenpainetta.

Arvioiden mukaan Suomessa kuolee vuosittain jopa 10 000 henkilöä äkilliseen sydämenpysähdykseen, jonka tavallisin aiheuttaja on sydäninfarkti. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole saatu tarkkaa tietoa siitä, mikä on potilaalle optimaalisin verenpaine sydäninfarktin jälkeen. Tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että verenpainetta nostavat lääkkeet suurentavat sepelvaltimovirtausta, mutta samalla mahdollisesti edesauttavat sydämen hapenkulutuksen nousua sekä rytmihäiriöitä.

“Joudumme alati miettimään sydänpotilaiden jatkohoitoa”, kommentoi osastonylilääkäri, professori Markus Skrifvars. Tutkimusryhmä teki potilaskohtaisen meta-analyysin henkilöistä, jotka olivat olleet mukana kahdessa hiljattain julkaistusta verenpainetavoitetutkimuksessa (COMACARE ja NEUROPROTECT).

Tutkimusryhmän tavoitteena oli selvittää sydänpysähdyksen jälkeistä sydänvaurion laajuutta, kun potilaille tavoiteltiin joko 65 mmHg:n tai 80–100 mmHg:n keskiverenpainetta. Sydänvaurion laajuutta tarkasteltiin merkkiaineita mittaamalla. Ensisijainen tutkimusmenetelmä oli potilaiden troponiinipitoisuuden mittaaminen verestä teho-hoidon aikana. Tutkimusartikkeli julkaistiin elokuussa arvostetussa JACC-julkaisussa (Journal of the American College of Cardiology).

Tutkimustulos helpottaa hoitopäätösten tekemistä

Tutkimuksessa 120 sydänpysähdyksen saaneesta potilaasta 58 satunnaistettiin ryhmään, jossa tavoitteena oli saavuttaa 80-100 mmHg keskiverenpaine. Näille potilaille annettiin enemmän noradrenaliinia ja dobutamiinia, jolloin heidän verenpaineensa oli merkittävästi korkeampi kuin toisen ryhmän. Tutkimuksen alkuvaiheessa hemodynamiikka ja sepelvaltimokuvauksen löydökset eivät eronneet kahden eri ryhmän välillä.

Potilasryhmiä vertailemalla korkeamman verenpaineen tavoittelu johti merkitsevästi pienempiin troponiinipitoisuuksiin. Tutkimuksessa todettiin, ettei verenpaineen nostaminen verenpainetta nostavalla lääkkeellä (vasopressorilla) ei lisännyt riskiä saada uutta sydämenpysähdystä tai eteisvärinää. Potilaiden selviämisessä tai neurologisessa toimintakyvyssä ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkittävää eroa.

Tutkimus antaa lupaavaa näyttöä siitä, että sydäninfarktin aiheuttaman sydämen pysähdyksen jälkeen potilaille olisi suositeltavaa tavoitella tavanomaista korkeampaa keskiverenpainetta (80 - 100 mmHg) matalamman (65 - 70 mmHg) sijasta. Toki ennen, kun hoitokäytäntöjä muutetaan, tarvitaan suurempi tutkimus, jossa tavoitteena on potilaan toipuminen.

“Tutkimustulos osoittaa, että verenpaineen nosto vaikuttaa olevan sydämelle turvallista. Tarvitaan pikaisesti suuri monikeskustutkimus aiheesta, koska optimaalisen verenpaineen määrittäminen on merkittävä osa sydänpysähdyspotilaan onnistunutta tehohoitoa”, Skrifvars mainitsee.