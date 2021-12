Tavarantarkastaja kehottaa tarkkuuteen lahjaostoksilla – antiikkimarkkinoilla piilee riskejä

Komponenttipulan ja globaalien logistiikkaongelmien vuoksi moni on suunnannut joululahjaostoksille antiikkiliikkeisiin ja käytetyn tavaran kauppapaikoille. Käytetty design-esine on ympäristöteko ja monesti myös ainutlaatuinen ja mieleenpainuva lahja. Käytettyjä arvoesineitä ostaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä liikkeellä on myös huijareita, väärennöksiä sekä heikkolaatuisia esineitä.

”Käytettyjen tavaroiden ostaminen yleistyy ja huonokuntoisten esineiden kunnostaminen voi monesti olla yllättävänkin helppoa. Esimerkiksi tummuneen hopeakorun tai hieman rikkinäisen rottinkituolin korjaaminen käy käden käänteessä!”, sanoo taiteeseen, antiikkiin ja koruihin erikoistunut Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Mari Wilenius.



Uudempi vanha nostaa suosiotaan



”Esimerkiksi 1980- ja 1990-lukujen kotimaiset keramiikka-astiat ja lasit ovat nostaneet suosiotaan erityisesti nuorten keskuudessa. Moni sisustaa nyt rohkeasti ja värikkäästi, mikä näkyy antiikkimarkkinoilla”, sanoo Wilenius.



Wileniuksen mukaan hyviä paikkoja käytettyjen löytöjen tekemiseen ovat alan erikoisliikkeiden lisäksi oman alueen tavarankierrätysryhmät sosiaalisessa mediassa, verkossa toimivat käytetyn tavaran kauppapaikat sekä tutut hyväntekeväisyysjärjestöjen kuten UFF:n, Pelastusarmeijan, Fidan ja Suomen Punaisen Ristin liikkeet.



Tarkkaavaisuutta arvoesineitä ostaessa



”Erityisen tarkkana kannattaa olla, jos tekee ostoksia yksityisillä kaupankäyntisivustoilla tai sosiaalisen median ryhmissä. Arvokkaiden esineiden kohdalla kaupat kannattaa tehdä kasvotusten ja siten, että myyjän henkilöllisyys on tiedossa, jos ongelmia ilmenee”, muistuttaa Wilenius.



Arvokkaiden design-esineiden, korujen ja taiteen ostamisessa kannattaa hyödyntää apuna ammattilaista, joka osaa arvioida tuotteen aitoutta, kuntoa ja arvoa.



”Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja voi puolueettomana osapuolena arvioida ostettavaa tuotetta parhaiten. Tavarantarkastajan puoleen voi myös kääntyä, jos epäilee ostaneensa väärennetyn tuotteen”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.