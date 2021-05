Tee vihreästä liikeideastasi totta – hae Finnish ClimateLaunchpad 2021 -liikeideakilpailuun jo tänään

Jaa

Onko mielessäsi kestävä liikeidea? Ratkaisu ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi? Nyt on aika tehdä vihreästä ideastasi totta. Helpoiten se onnistuu hakemalla mukaan kansainväliseen ClimateLaunchpad 2021 -liikeideakilpailuun.

Suomen vuotuisen ClimateLaunchpadin hakuaika on nyt avoinna aina 30. toukokuuta 2021 saakka. Maailman suurimmassa vihreiden liikeideoiden kilpailussa pääset viemään pitchaustaitosi uudelle tasolle sekä kehittämään liiketoimintamalliasi kokeneiden valmentajiemme kanssa.



Finnish ClimateLaunchpadin koordinoinnista vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa kilpailun kansallisen osuuden yhdessä Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen kanssa (3AMK). Osallistuaksesi sinun on kerrottava meille vihreästä liikeideastasi tai innovaatiostasi hakemuksessasi. Kaikki hakemukset käydään läpi ja kilpailuun sopivat ideat kutsutaan mukaan jatkokehitykseen.



ClimateLaunchpad on kolmivaiheinen kilpailu, joka käynnistyy toukokuussa lähetettävien hakemusten esikarsinnalla. Hakemusten perusteella jatkoon valitut henkilöt pääsevät osallistumaan ammattilaisten vetämille intensiivikursseille, joilla he oppivat lisää liiketoiminnan kehittämisestä.



Kurssien jälkeen on vuorossa kesäkuussa järjestettävä kolmipäiväinen Boot Camp, jonka aikana osallistujat oppivat hakemaan rahoitusta idealleen sekä hiomaan pitchinsä timanttiseen kuntoon. Samalla he saavat myös tietoa startup-yrityksen perustamiseen liittyvistä sudenkuopista.



Boot Campin jälkeen ammattimaiset valmentajamme sparraavat osallistujia elokuussa järjestettävään kansalliseen finaaliin, jonka voittaja edustaa Suomea syyskuussa järjestettävässä alueellisessa finaalissa.



ClimateLaunchpad huipentuu lokakuun maailmanlaajuiseen finaaliin, jossa alueelliset voittajat pääsevät pitchaamaan ideansa sijoittajille ja muille yritysmaailman huippuvaikuttajille. Lisäksi finalisteille on myös luvassa rahapalkintoja sekä paikkoja kansainvälisessä kiihdyttämössä.



Jos sinulla on toteuttamista vailla oleva ajatus tai liikeidea, ja se sopii ClimateLaunchpadin konseptiin, niin älä heitä mahdollisuuttasi hukkaan, vaan osallistu kilpailuun osoitteessa: https://climatelaunchpad.org/countries/finland/Lisää tietoa ClimateLaunchpadista sekä kilpailun palkinnoista löydät osoitteesta: https://climatelaunchpad.org/2021/