Teemu Pohjola nimitetty Polttimo- ja Viking Malt -konsernien talousjohtajaksi

Teemu Pohjola on nimitetty Polttimo- ja Viking Malt -konsernien talousjohtajaksi 3.11.2020 alkaen.

Aiemmin Teemu Pohjola on toiminut Huhtamäen Fiber and Foodservice -divisioonan talousjohtajana. Hänen keskeisimmät tehtävät ovat olleet yrityksen ja divisioonan strategian implementointi yhdessä muun johdon kanssa sekä globaalisti talous & IT toimintojen johtaminen vuodesta 2017. Ennen tätä Teemu on toiminut 15 vuoden ajan kansainvälisissä tehtävissä ja hän on vastannut strategisista talousjohdon tehtävistä mm. Fazer- ja Salcomp-konserneissa.



“Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Teemun mukaan johtoryhmäämme” toteaa Viking Malt -konsernin toimitusjohtaja Kasper Madsen. “Hänen syvä ja laaja kokemuksensa kansainvälisestä talousjohtamisesta sekä strategian toteuttamisessa tulee olemaan meille erittäin arvokasta. Teemulla on vahvat johtajaominaisuudet ja hän tulee olemaan erinomainen lisä johtoryhmäämme”.

Teemu Pohjola kertoo “Odotan innostuneena uutta tehtävääni yrityksessä, jolla on selkeä liiketoimintamalli sekä pitkä historia. Tulee olemaan erittäin mielenkiintoista työskennellä yhdessä johtoryhmän ja tiimini kanssa yrityksen kunnianhimoisen strategian ja vision saavuttamiseksi”.



Talousjohtajan roolissaan Teemu Pohjola johtaa konsernin asiantuntijaorganisaatiota kaikissa viidessä toimintamaassa sekä vastaa IT:stä, kirjanpidosta, varainhoidosta, talous-suunnittelusta ja -analysoinnista sekä veroasioista Polttimo ja Viking Malt konserneissa. Hän toimii lisäksi Polttimon, Viking Maltin ja Sensonin hallitusten sihteerinä.



Koulutukseltaan Teemu on tradenomi Espoo-Vantaan Ammattikorkeakoulusta sekä hänellä on eMBA tutkinto Hankenilta.