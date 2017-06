Tekes myönsi jättirahoituksen HUS:n johtamalle terveysteknologiahankkeelle

30.6.2017 14:49 | HUS-kuntayhtymä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri haluaa profiloitua yhdeksi maailman huippusairaaloista. Tätä tavoitetta varten HUS on koonnut 15 tietotekniikka-alan yrityksen ryhmän, josta muodostetaan digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemi.

Tekes on myöntänyt tälle ekosysteemihankkeelle rahoitusta. On arvioitu, että hankkeen kustannukset olisivat seuraaville kahdelle vuodelle runsaat 800 000 euroa. Tekes rahoittaa tästä puolet eli noin 400 000 euroa. Toisen puolen rahoittavat HUS ja ekosysteemiin osallistuvat firmat, joissa on sekä kansainvälisiä suuryrityksiä että pk-yrityksiä.



Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista aloista koko maailmassa. HUS:n tavoitteena on synnyttää teknologiavientiä kansainvälisille markkinoille ja samalla uusia työpaikkoja Suomeen. Tavoitteena on myös houkutella ulkomaisia yrityksiä investoimaan Suomeen.



HUS tarjoaa ekosysteemihankkeen käyttöön kansainvälisesti ainutlaatuisen laajan ja laadukkaan tietoaltaan. Myös HUS:n kliinistä osaamista ja tutkimusta on tarkoitus käyttää yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa. Kiinnostus ekosysteemiä kohtaan on ollut suurta ja jatkossa mukaan tullaan ottamaan lisää yrityksiä.



Nyt, kun Tekes on myöntänyt hankkeelle rahoitusta, varsinainen työ voi alkaa. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on organisoida toiminta ja luoda ekosysteemille yhteiset pelisäännöt. Ensimmäiset projektit käynnistyvät ensi syksynä. Niiden joukossa on esimerkiksi akuutin leukemian hoidon kehittäminen keinoälyä ja koneoppimismenetelmiä käyttämällä.



Hankkeen alussa puhutaan vain ekosysteemistä, mutta tarkoituksena on myöhemmin lanseerata hankkeelle lyhyt ja napakka markkinointinimi. Suunnitelmien mukaan kahden vuoden käynnistämisvaiheen jälkeen on tarkoitus lähteä markkinoille ja tehdä hankkeesta tuottavaa kaupallista toimintaa.