TEKin Jokisen terveiset budjettiriiheen: Lupaukset on lunastettava!

Antti Rinteen hallitus kokoontuu tiistaista alkaen ensimmäiseen budjettiriiheensä. Tuore hallitusohjelma lupasi yliopistoille lisärahoitusta. Uusia panostuksia luvattiin myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Valitettavasti valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa tätä keskeistä Suomen tulevaisuuspanostusta ei näy.

”Hallituksen on lunastettava lupauksensa ja nostettava yliopistojen rahoitusta. Ilman sitä, toiveet osaavasta Suomesta eivät voi toteutua”, toteaa Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Hallituksen tavoitteena on myös nostaa Suomen T&K-investointien osuus 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, pitää yksityiset investoinnit saada liikkeelle. Tähän hallituksen on myös panostettava.

Erityisesti tekniikan alalla meillä on ainutlaatuinen yliopistojen ja yritysten yhteistyön perinne. Sen yhteistyön puitteissa on toteutettu monia menestystarinoita. T&K-rahoituksen lisääminen vahvistaa myös yliopistoja.

”Yritystukien uudelleen kohdentaminen sekä kertaluonteiset T&K-investoinnit on suunnattava niin, että ne houkuttavat yrityksiä kasvattamaan omia panoksiaan uuden luomiseen. Uskon, että tässä meillä on yhteinen näkemys hallituksen kanssa ja toivonkin, että riihessä on tarpeeksi rohkeutta suunnata uuteen.”, pohtii Jokinen.

TEKin viesti hallitukselle onkin, että nyt on palautettava usko politiikkaan ja satsattava osaamiseen, kuten kaikki hallituspuolueet lupasivat ennen vaaleja!