Teknologiasta ja yhteiskunnasta Venäjän ja Euraasian kontekstissa

Miten teknologiakehitys vaikuttaa yhteiskuntaan, kulttuuriin ja vaikkapa turvallisuuspolitiikkaan, ja miten toisaalta nämä kaikki vaikuttavat teknologiakehitykseen Euroopassa ja sen ulkopuolella?

Helsingin yliopistolla 23-25 lokakuuta järjestettävä 19. akateeminen Aleksanteri-konferenssi tarjoaa mahdollisuuden jännittäviin vertailuihin: Pohjoismaiden kontekstissa ”Smart City” kuulostaa siltä, että asukkaiden elämä helpottuu ja sujuvoituu, energiaa säästyy ja vaikuttamismahdollisuudet paranevat – mutta entä Venäjän tai Keski-Aasian autoritäärisissä yhteiskunnissa? Kiinassa? Natalie Koch (University of Syracuse, USA) keskustelee tästä VTT:m Francesco Redan kanssa Tiedekulmassa perjantaiaamuna 23.10. klo 10-11. Teema on esillä myös keskiviikon (klo 15:30) paneelissa 1G, Smart urban environments ja torstaiaamun (9.00) paneelissa 3E, Urbanisation and Smart Cities.

Konferenssissa on yli 200 esiintyjää 50 paneelissa ja pyöreän pöydän keskustelussa. Paneelikeskusteluja on siis samanaikaisesti käynnissä parhaimmillaan seitsemän! Konferenssiin osallistuu tutkijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista niin Euroopasta, Yhdysvalloista kuin Venäjältä ja kauempaa Euraasiastakin. Pääpuhujat tulevat tänä vuonna Venäjältä, Yhdysvalloista, Hollannista ja Italiasta:

Anastasia Bonch-Osmolovskaya (Higher School of Economics, Moscow, RU): Digital Invasion in Humanities Scholarship: Benefits, Expectations and Dismay (ke 13:30)

Natalie Koch (Syracuse University’s Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, US): Smart Surveillance? Technofetishism and the “Smart City” Concept in Eurasia. (pe 10:00)

Benjamin Peters (University of Tulsa & Yale Law School, US): The Soviet Internet: Rethinking Network Technology (ke 13:30)

Ellen Rutten (University of Amsterdam, NL): Technological Progress and the Dream of Imperfection: A Genealogy (to 13:30)

Paneeleista esiin nousee muutamia erityisen ajankohtaisia teemoja:

Venäjän informaatiovaikuttaminen, (hybridi)sota, turvallisuuspolitiikka

Paneeli 1C (ke 15.30): Russia’s Cultural Statecraft – miten Venäjällä rakennetaan yhteistä valtiota kertomuksille vahvasta ydinvoimasektorista, ylivertaisesta kirjallisuudesta ja korkeakoulutuksesta

Paneeli 4A (to 11:00): Russian information influence and democracy in Europe – RT, Suomen vaalit, vihapuhe ja fake news

Paneeli 5B (to 16:00): Identity and Intervention: The Case of Donbass – uusimperialismi ja Venäjän tarve hakeutua konflikteihin

Paneeli 6C (pe 12.00): Digital spaces for conflict – tekoäly, geolpolitiikka, Syyrian kriisin raportointi

7D (pe 14:00): Digital Communication and Elections – populismi, teknologia ja vaalivaikuttaminen, case Tsekin eurovaalit,m Ukrainan presidentinvaalit

Paneeli 7E (pe 14:00): Controlling Digital Space – millainen kontrolli on mahdollista, miten Venäjä kokee tietoturvan, yksilön vs. valtion turvallisuus

Ympäristö ja teknologia sekä ypäristöaate Euraasian kontekstissa

Paneeli 2F (ke 17:15): Cultural technologies of the production of ’nature’ – luonto arvona vs resurssina, kalankasvatuslaitokset suojelutoimenpiteenä, ekokatastrofi turistinähtävyytenä

Paneeli 4C (to 11:00): Prospects for Green growth in Russia – epäviralliset instituutiot vihreän kasvun esteenä, jätehuolto Murmanskissa, nuorten omatoimiset kierrätysaloitteet Arktisen alueen kaupungeissa

Paneeli 6A (pe 12:00): Tecnhological mastery of the environment – Venäjän elintarviketuotanto ympäristönäkökulmasta, itseajavat autot, ydinkokeet Arktisella alueella

Kansalaisvaikuttaminen, protestit ja niiden valvonta ja ehkäisy autoritäärisissä yhteiskunnissa

Paneeli 2A (ke 17:15): Non-democratic legitimacy in the digital age – miten hallinto Venäjällä ja Kiinassa käytää digiteknologiaa vahvistaakseen kontrolliaan

Paneeli 3C (to 9:00): Newsfeeds and digital media policies – miten vuoden 2017 protestit näkyivät Venäjän mediassa, ja miten Ukrainan ja Venäjän konfliktiuutisointi eroavat

Paneeli 4D (to 11:00) Using digital technologies for legal practices – mielenosoittajien ja poliisin digikilpajuoksu

Paneeli 6E (pe 12:00): Internet IRL: Russian context of coproduction – data-aktivismi poliittisena toimintana

Toimittajat ovat tervetulleita kaikkiin konferenssin tilaisuuksiin ilman rekisteröitymismaksua, mutta jos mahdollista, toivomme silti ilmoittautumista joko sähköisellä lomakkeella tai suoraan sähköpostilla niina.into@helsinki.fi. Kaikki tilaisuudet päättyvät avoimeen yleisökeskusteluun, mutta haastatteluja on toki mahdollista järjestää myös tilaisuuksien ulkopuolella.

Suurin osa tapahtumista sijoittuu Metsätaloon, Unioninkatu 40, mutta Rutten&Sorgner sekä Koch esiintyvät Tiedekulmassa, Yliopistonkatu 4. Koko ohjelma, pääpuhujien esittelyt ja kaikkien esitysten abstraktit löytyvät konferenssisivuilta.