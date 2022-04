Teknologiateollisuus ry lahjoittaa Jyväskylän yliopistolle 100 000 euroa jo toistamiseen

Teknologiateollisuuden osaajatarveselvityksen mukaan toimiala tarvitsee kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa.

– Nyt jos koskaan on koulutuksen laatuun ja tutkimukseen investoimisen aika. Osaajapula on haitannut jo pitkään yritysten kestävää kasvua, ja maailmanpolitiikan muuttuneen tilanteen vuoksi vihreän siirtymän sekä siihen liittyvän uuden osaamisen tarve on aiempaakin kriittisempää. Meidän on koko kansakuntana vahvistettava omia kyvyykkyyksiämme, ja teknologinen osaaminen ja edelläkävijyys on Suomi-talon peruskivi, sanoo Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle.

- On hienoa, että Teknologiateollisuus ry on päättänyt osallistua kampanjaamme kahtena vuonna. Tämä antaa myös erinomaisen muistutuksen muillekin mahdollisuudesta hyödyntää valtion vastinraha ja verovähennysoikeus kahdella tilikaudella. Lahjoitus vahvistaa uuden DI-koulutuksemme opetus- ja tutkimustyötä, rehtori Keijo Hämäläinen kiittää.

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yhteensä neljä miljoonaa euroa yliopistoille, joilla on tekniikan alan koulutusvastuu. Lahjoituksen saavat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun, Turun, Tampereen, Vaasan ja Jyväskylän yliopistot, Åbo Akademi sekä Itä-Suomen yliopisto.

Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahoituksella, joka jaetaan yliopistojen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Jokainen lahjoituseuro voi tuottaa yliopistolle jopa 2,5-kertaisen vastinrahan. Keräysaika jatkuu 30.6.2022 saakka.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Minna Helle, puh: 050 341 4884

Rehtori Keijo Hämäläinen, puh. 040 6800 215, keijo.hamalainen@jyu.fi