Tekoäly tehostaa kaukolämmön tuotantoa Juvalla

Tekoälyn tukema optimointi tähtää ensisijaisesti lämmöntuotannon tehostamiseen ja sen ympäristövaikutusten alentamiseen. Kaukolämmön asiakkaiden saamaan lämpöön optimointi ei käytännössä vaikuta.

Kaukolämmön tuotantoennusteiden tarkkuus paranee tekoälyn avulla merkittävästi – jopa yli 50 % verrattuna aiemmin käytössä olleeseen ennustemenetelmään. Järjestelmän laskenta-algoritmi hyödyntää tuotannosta kertynyttä historiadataa ja oppii parantamaan ennusteitaan jatkuvasti. Näin tuotannon optimoinnista tulee ajan mittaan yhä tarkempaa.

Datan hyödyntämistä kehitetään kumppanien kanssa

Tuotannon optimointiprojekti toteutettiin Suur-Savon Sähkö Oy:n, Silo AI Oy:n ja Elvera Oy:n yhteistyönä. Tekoälyn antamaa ennustetta siirryttiin lukemaan asteittain, jotta toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys voitiin varmistaa.

Tekoälyn tuottama ennuste toimii kaukolämpöoperaattorin tukena lämpölaitoksen ajamisessa. Nyt menoveden lämpötilaa ei tarvitse korottaa tarpeettomasti.

“Joskus on tilanteita, jolloin täytyy kuitenkin toimia kokemuksen perusteella. Projekti on yhtenäistänyt operaattoreiden toimintaa, sillä kaikilla on ollut hieman oma tyylinsä operoida,” operaattori Mika Räsänen Elveralta kertoo.

Juvan lämpölaitoksella tekoälyn hyödyntäminen tuottaa hyviä tuloksia

Juvan lämpölaitoksella menoveden keskimääräistä lämpötilaa on kevään 2022 aikana saatu laskettua 5 °C tekoälyoptimoinnin avulla. Juvan kokoluokan verkossa haketta polttaessa investoinnin takaisinmaksuaika on noin 4 vuotta. Verkostohäviöt pienenevät optimoinnin avulla noin 5 prosenttia.

Tekoälyn tukeman optimoinnin ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Menoveden lämpötilan alentaminen näkyy suoraan pienentyneinä lämpöhäviöinä kaukolämpöverkossa. Alhaisempi lämpötila tarkoittaa, että kaukolämpöputket eivät tarpeettomasti lämmitä ympärillään olevaa maaperää.

Arvokkaita polttoraaka-aineita säästyy, koska niitä tarvitaan vähemmän. Samalla kaukolämmön tuotannon päästöt pienenevät. Yksinkertaisesti sanottuna, tekoäly auttaa Lempeä Lämpöä käyttämään luonnonvaroja järkevästi ja ympäristöä kunnioittaen.

Panostukset valmiin datan hyödyntämiseen lisäävät kustannustehokkuutta

Tekoälyhankkeita varten tarvitaan useammalta vuodelta dataa, jolla algoritmia voidaan opettaa. Suur-Savon Sähkön pitkäjänteinen panostaminen datan hallintaan on mahdollistanut mittausdatan keräämisen säännöllisesti ja luotettavasti.

“Valmiina olevan datan ja sen käsittelyprosessien johdosta tämän tyyppiset kehitysprojektit on helppo toteuttaa kustannustehokkaasti. Aikaisempien kokemusten johdosta saammekin jalkautettua vastaavat projektit lyhyemmässä ajassa”, sanoo Janne Kortelainen, Suur-Savon Sähkön ratkaisuarkkitehti.

Lue lisää tuotannon optimoinnista tekoälyn avulla Juhani Karjalaisen blogista.