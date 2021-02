Tennisliitto ja OmaKamu yhteistyöhön

OmaKamu ry on vuonna 2013 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutamme ja ohjaamme vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten pitkäaikaisina kavereina eli Kamuina. Innostamme ja autamme myös muita järjestöjä ja organisaatioita toimimaan toimintamallimme mukaisesti niin, että OmaKamu-toimintaa olisi tarjolla ympäri Suomea. Tällä hetkellä toiminnan piirissä on yli sata lasta pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.