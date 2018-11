Teollisuustuotanto jäämässä hieman odotetusta, rakennusalalla kolkuttelee kohta taantuma

Etlan tänään julkistaman Toimialakatsauksen mukaan teollisuustuotanto saattaa jäädä tänä vuonna hieman odotettua ripeää kasvua pienemmäksi. Teollisuuden tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa 3,6 prosenttia vuodentakaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus on jatkanut vahvaa kasvuaan, myös kone- ja metallituotteiden tilaukset ovat kasvaneet. Rakentamista ennakoivat indikaattorit viittaavat kuitenkin rakennusalan ajautuvan taantumaan ensi vuonna.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi syyskuun ennusteessaan teollisuuden tuotoksen kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia ja ensi vuonna 3,3 prosenttia.Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 3,6 prosenttia viimevuotisesta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi Suomessa tammi-syyskuussa kuusi prosenttia vuodentakaisesta, mikä oli jopa enemmän kuin Saksassa. Elektronisten ja optisten tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ja Saksaan on lisääntynyt tuntuvasti. Metallien jalostuksessa työn tuottavuus nousi viime vuonna peräti 42 prosenttia ja kohosi siten uusiin huippulukemiin, kun arvonlisäys kasvoi 45 prosenttia vuodentakaisesta.

Koneissa ja metallituotteissa kasvutahti ollut EU-maita kovempaa

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta on kasvanut merkittävästi, mikä on lähinnä uusien laivatilausten ansiota. Suomessa koneiden ja laitteiden tuotanto oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa jo liki kuusi prosenttia korkeampi kuin vuonna 2008 vastaavana ajanjaksona. Vertailun vuoksi, Saksassa tuotantomäärä on nyt vuoden 2008 lukemissa. Myös metallituotteiden valmistuksen kasvuvauhti on Suomessa tänä vuonna ollut korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Tullitilastojen mukaan 66 prosenttia moottoriajoneuvoista (arvoltaan) vietiin tammi-elokuussa Saksaan. Valtaosa autoista päätyy lopulta Yhdysvaltoihin. Moottoriajoneuvojen viennin määrä lisääntyy tänä vuonna hieman vähemmän kuin aiemmin arvioitiin, koska vientimäärä putosi yllättäen voimakkaasti elokuussa.

Asuntotuotanto notkahtaa voimallisesti ensi vuonna

Syyskuussa Etla arvioi, että rakentamisen tuotos kasvaa tänä vuonna 4,1 prosenttia ja arvonlisäys 3,6 prosenttia. Rakentamista ennakoivat suhdanneindikaattorit kuten uudistalojen aloitukset ja lupahakemukset sekä suhdannekyselyt viittaavat kuitenkin rakennusalan ajautuvan taantumaan ensi vuonna.

- Arvioimme etenkin asuntotuotannon notkahtavan voimallisesti ensi vuonna. Samaan aikaan myös maa- ja vesirakentamisen kasvu on hidasta eli rakennusalalla kolkuttelee taantuma, toteaa tutkija Birgitta Berg-Andersson Etlasta.

Paperiteollisuudessa työn tuottavuus noussut

Paperiteollisuuden (mukaan lukien kartonki ja sellu) huomattavan arvonlisäyksen nousun myötä työn tuottavuus nousi viime vuonna noin 15 prosenttia. Lähivuosina tuottavuuden kasvu kuitenkin hidastuu. Puutuoteteollisuuden vienti Algeriaan on lisääntynyt voimakkaasti, kun tuontilisenssit poistuivat. Alan kannattavuus nouseekin lähivuosina hieman, kun yksikkötyökustannukset vähenevät ja tuotoksen hinta nousee.

Kemianteollisuuden uusien tilausten arvo on nousussa ja tuotannon odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Elintarviketeollisuuden vienti kehittyy tänä vuonna heikommin kuin kansainvälinen vientikysyntä, mutta ensi vuonna viennin odotetaan piristyvän. Alan kannattavuus pysyy kuitenkin verrattain heikkona.

Kaupan alan arvonlisäyksen kasvutahti hidastuu ensi vuonna vajaaseen kahteen prosenttiin. Myyntiä tukee kuluttajien ostovoiman kasvu, joka perustuu työllisyyden parantumiseen ja palkkojen nousuun. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu on hidastumassa, mutta näkymät ovat suhteellisen hyvät. Huoneenkäyttöaste ja ulkomaisten matkailijoiden määrä ovat kääntyneet pieneen laskuun, samalla kun kapasiteetin eli huoneiden määrä on kasvanut.

Toimialakatsaus 2/2018 perustuu Etlan Suhdanne-vuosikirjassa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, tevanake-teollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.