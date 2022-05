Terapiatakuu tulee viedä maaliin!

Hallitus päätti kytkeä terapiatakuun toukokuussa hoitotakuun yhteyteyteen, mutta tässä mallissa suuri osa terapiatakuun tavoitteista jää toteutumatta. Useat mielenterveysjärjestöt ovat huolissaan erityisesti siitä, että varsinaiset psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoidot on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle. Demariopiskelijoiden huolena on että hoitotakuu ei lupaa mitään aikarajaa terapiaan pääsemiselle.



Alkuperäisessä kansalaisaloitteessa esitettiin hoidon tarpeen arviointia viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta terveyskeskukseen ja psykoterapian tai muun psykososiaalisen hoidon aloittamista neljän viikon sisällä. Hallituksen esittelemässä hoitotakuussa, hoitotakuu on seitsemän vuorokautta ja se koskee niin fyysisiä kuin psyykkisiä terveysongelmia. Merkittävin ero on, että hoitotakuun määräaika ei koske hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, kuten esimerkiksi terapioita.



“Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet varsinkin koronan jälkeisenä aikana opiskelijoiden keskuudessa huomattavasti ja siksi terapiatakuu on saatava maaliin” Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Timo Keisala korostaa. “Lisäksi on tärkeää, että varsinkin hoidon tarpeen arvioimisen osalta kolmen päivän määräaika saadaan voimaan.” Keisala lisää.



Opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa kytee mielenterveyspommi ja mikäli sen korjaamiseksi ei tehdä tarvittavia tekoja, on vain ajan kysymys milloin akuutti tilanne pahenee hallitsemattomaksi. Yhteiskunnan terveemmän tulevaisuuden kannalta olisi parempi laittaa rahaa oikea-aikaiseen mielenterveys­ongelmien hoitoon, kuin odottaa tilanteen kärjistymistä. Mielenterveysongelmien hoitaminen ajoissa maksaa itsensä takaisin tulevien vuosien aikana.



Lisätietoja:

Timo Keisala

Puheenjohtaja

timo.keisala@sonk.fi

+358 451129299