Tervetuloa 17.5. Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön Elinkeinoaamuun

Itä-Uudenmaan yrityspalkinto 2019 haku käynnissä – hakuaikaa pidennetty 7.4. asti 26.3.2019 12:25:45 EET | Tiedote

Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö etsii alueen yrityspalkinnon saajaa. Kilpailun hakuaikaa on pidennetty 7.4.2019 asti. Itä-Uudenmaan yrityspalkinto on vuotuinen perinne ja se on jaettu jo 20 kertaa. Tämän vuoden yrityspalkinnon teemana on ”Kiertotalous menestyvässä yrityksessä”.