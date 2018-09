Tervetuloa tutustumaan Medisiina D -rakennukseen 3.10.2018

Turun Kupittaalle keväällä valmistunut moderni monikäyttäjärakennus, Medisiina D, on nyt kokonaisuudessaan valmis. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita. Medialla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan rakennuksen tiloihin, joihin yleisöllä ei ole normaalisti pääsyä.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat yhteisiin tiloihin – vain putkipostin etäisyydelle toisistaan. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja monenlaiset synergiaedut. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi. Kaikilla kolmella toimijalla on omia tiloja, joiden lisäksi yhteiskäytössä on esimerkiksi info-, ravintola-, opetus- ja kokoustilat sekä osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan ja resurssien tarvetta sekä tuo kustannussäästöjä. Kaikki käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa, ja jokainen ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista. Yhtäältä opetus ja työelämä ja toisaalta tutkimus ja kehitys sekä operatiivinen toiminta ovat Medisiina D:ssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 600 ja opiskelee noin 1 500 henkilöä. Medisiina D:n ravintola on tulevaisuuden ruokamaailma. Ravintola Flavoriassa Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Sodexo tutkivat yhdessä, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalintoihin. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada palautetta omasta syömisestään uudenlaisen sovelluksen ja älykkäiden ruokalinjastojen avulla. Tutkimusravintola ja moniaistitila Aistikattila aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Schauman Arkkitehdit Oy, ja pääurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy. Tervetuloa tutustumaan Medisiina D -rakennukseen: Aika: keskiviikkona 3.10. klo 9.30–11.30 Paikka: Kokoushuone Reseptori, Medisiina D, 8. krs, Kiinamyllynkatu 10, Turku

Ohjelma Aamiaistarjoilu Projektin esittely, keskustelua Paikalla ovat: dekaani Pentti Huovinen, Turun yliopisto vastuualuejohtaja, ylilääkäri Antti Hakanen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri koulutusjohtaja Anne Isotalo, Turun ammattikorkeakoulu rakennuttamisen johtaja Aki Havia, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy pääsuunnittelija, toimitusjohtaja Janne Helin, Schauman Arkkitehdit Oy Tutustumiskierros talossa Median edustajat ovat tervetulleita myös Medisiina D -rakennuksen avajaistilaisuuteen 3.10. klo 14 alkaen. Ilmoittautumiset ja tiedot mahdollisista erityisruokavalioista viimeistään 2.10.2018: anita.rinne@sykoy.fi Lämpimästi tervetuloa! Mauno Sievänen

toimitusjohtaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

