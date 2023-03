Terveydenhuollon kannattaa panostaa lihavuudenhoitoon jo alemmissa painoindeksiluokissa, tuore tutkimus osoittaa

Lihavuus on etenevä krooninen sairaus. OECD-maissa yli puolet on ylipainoisia ja lähes joka neljäs on vähintään lihava (BMI 30 tai yli)1. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa selvitettiin, miten Suomessa lihavuus ja siihen kuuluvat liitännäissairaudet kuten korkea verenpaine, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ja kohonnut verensokeri vaikuttavat terveydenhuollon suoriin kustannuksiin.

Lihavuuteen ja sen liitännäissairauksiin yhdistyy usein terveiden elinvuosien väheneminen, ennenaikainen kuolleisuus sekä yleinen elämänlaadun heikkeneminen. Lihavuutta tulisikin hoitaa kuten mitä tahansa muuta kroonista sairautta. Hoito on kuitenkin vähäistä ja keskittynyt pääsääntöisesti vaikeasti lihavien hoitoon. Nyt julkaistu tutkimus osoitti, että terveyspalveluiden ja lääkehoidon käyttö lisääntyvät merkittävästi lihavuudessa eli heti kun painoindeksi ylittää 30:n rajan.



Tutkimuksen toinen keskeinen havainto on, että lihavuudesta aiheutuvia kustannuksia kasvattavat nimenomaan sen liitännäissairaudet. Samaan aikaan todettiin, että jo alemmissa painoindeksiluokissa hyvin monilla tutkituilla oli useampia lihavuuden liitännäissairauksia. Kun huomioidaan, että painoindeksiluokkaan 30–34,9 kuuluvia on Suomessa yli kaksi kertaa suurempi määrä kuin vaikeasti tai sairaalloisen lihavia (BMI 35 tai yli), on selvää, että lihavuuteen liittyvät terveysriskit koskettavat aiemmin oletettua suurempaa joukkoa.



"Lihavuus tulisi yhteiskunnassa ymmärtää kroonisena sairautena yhä laajemmin. Lihavuus ja sen liitännäissairaudet heikentävät hyvinvointia, ja siksi erityisesti ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon tulisi panostaa. Näin voisimme lisätä ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja samaan aikaan hallita paremmin terveydenhuollon kustannuksia", Novo Nordiskin lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen kertoo. Saukkonen on yksi artikkelin kirjoittajista.



Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinHealth–tutkimusaineistoa. Aineisto on kansallisesti edustava ja painotettu väestön iän ja sukupuolen mukaisesti. Tutkimus on julkaistu Journal of Market Access & Health Policyssa tammikuussa 2023.