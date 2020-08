Tervolan Rinki-ekopisteellä alkoi muovipakkauskeräys

Sale Tervolan yhteydessä (Kurjentie 1) olevassa Rinki-ekopisteessä kerätään nyt myös muovipakkauksia. Täydentävä keräys toteutetaan yhteistyössä kunnan jätehuollon kanssa.

Sale Tervolan yhteydessä osoitteessa Kurjentie 1 olevalla Rinki-ekopisteellä on aloitettu muovipakkausten keräys ekotehokkaalla puristimella. Täydentävä keräys toteutetaan yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa. Sale Tervolan Rinki-ekopisteellä kerätään nyt kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia, pienmetallia, sekä paperia ja vaatteita.

Miten muovipakkauspuristinta käytetään?

Voit tuoda muovipakkaukset muovipussiin pakattuna. Älä laita muovipakkauksia sisäkkäin ellet tiedä varmasti pakkausten olevan samaa muovia (esim. samanlaiset jugurttipurkit). Irrota korkit ja kannet ja laita ne keräykseen erikseen. Työnnä pakkaukset kunnolla puristimen sisään. Paina vihreää starttinappulaa, jos puristimessa on sellainen, kuten Sale Tervolan Rinki-ekopisteellä. Pakkaukset siirtyvät puristimessa eteenpäin, ja laite pysähtyy itsestään.

Litistä pakkaukset ja käynnistä lopuksi puristin

Rinki-ekopisteillä ympäri Suomea puristimia on kahta mallia: toiset käynnistyvät vihreää nappia painamalla ja toiset automaattisesti, kun pakkauksia on kertynyt tarpeeksi. Yhteistä molemmille malleille on, että ne pysähtyvät itsestään. Sale Tervolan Rinki-ekopisteen muovipuristin käynnistyy vihreää nappia painamalla. Punaista seis-nappia ei saa käyttää kuin vain hätätapauksessa.

Puristimien syöttöaukkojen koko on turvallisuussyistä tarkkaan säädelty. Jotta laitteet eivät tukkiutuisi, suurimmat pakkaukset kannattaa litistää ja tarvittaessa hajottaa osiin ennen puristimeen laittamista.

Laitteiden täyttymistä seurataan etävalvonnan avulla. Vikatilanteista tulee ilmoittaa maksuttomaan kuluttaja-asiakaspalveluun, jonka yhteistiedot löytyvät myös jokaiselta Rinki-ekopisteeltä.

Ekotehokkaat ja tilavat puristimet

Puristimeen pakkausjätteet saadaan talteen tiiviimmin. Tämän ansiosta säiliön tyhjennyksiä tarvitaan huomattavasti harvemmin, mikä vähentää myös kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Koska puristimissa on enemmän tilaa pakkausjätteille kuin tavallisissa säiliöissä, ne eivät sesonkihuipuissakaan ylitäyty. Näin ekopisteet pysyvät myös paremmin siisteinä. Muovipakkausten puristimia on jo noin 170:ssä Rinki-ekopisteessä ympäri Suomen.

Mitä tehdä, jos puristin ei käynnisty?

Jos puristimessa on häiriö, ei jätettä saa koskaan jättää maahan, sillä se leviää ympäristöön. Ota aina yhteyttä Rinkiin:

Asiakaspalvelu kotitalouksille

puh. 0800 133 888 (ark. 7-21 ja la 9-18, maksuton)

asiakaspalvelu@rinkiin.fi