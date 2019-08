Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen tutustuvat museotyöhön torstaina 29.8.2019

Suomen museoliitto osallistuu Poliitikon museoharjoittelu -kampanjaan yhdessä kulttuuriministeri Hanna Kososen ja eduskunnan varapuhemiehen Tuula Haataisen kanssa. Työharjoittelun aikana tutustutaan käytännön museotyöhön.

Museokohteet valittiin poliitikkojen toiveiden mukaan. Kulttuuriministeri Hanna Kosonen toivoi kohteeksi Arkkitehtuurimuseota ja Designmuseota, jotka ovat ajankohtaisia museoiden yhdistymishankkeen takia. Varapuhemies Tuula Haatainen puolestaan valitsi kohteeksi Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungin.

”Poliitikon museoharjoittelun tavoite on olla käytännönläheinen kurkistus museoiden kulissien taakse. Vierailuista saatu palaute on ollut positiivista ja useissa palautteissa päättäjät ovat kertoneet, että harjoittelupäivän aikana he ovat huomanneet, kuinka monipuolista ja monenlaista ammattitaitoa vaativaa museotyö on”, Museoliiton pääsihteeri Leena Tokila sanoo.

Museoharjoittelujen ohjelma on suunniteltu yhteistyössä museoiden edustajien kanssa. Lyhyen esittelyn jälkeen siirrytään käytännön harjoitteluun. Lasten kaupungissa se tarkoittaa kovalle kulutukselle joutuvien roolivaatteiden, lelujen ja muun rekvisiitan huoltoa.

Tuula Haatainen vierailee Lasten kaupungissa torstaina 29.8. klo 12-15. Hanna Kosonen tutustuu Arkkitehtuurimuseoon ja Designmuseoon torstaina 29.8. klo 15.30-17.

Neljättä kertaa vietettävä Poliitikon museoharjoittelu -viikko järjestetään 26.-30.8.2019. Viikon aikana tehdään näkyväksi museoiden toimintaa kulissien takana ja tuodaan esille museoiden laaja-alaista toimintaa. Samalla esitellään Suomen kattavaa museoverkostoa ja sen vaikutusta yhteiskuntaan talouden, kansalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmasta.

Lisätietoja poliitikon museoharjoittelu -viikosta: https://www.museoliitto.fi/poliitikonmuseoharjoittelu

Koko maan kattava lista kampanjaviikkoon osallistuvista museoista ja päättäjistä julkaistaan 19.8.2019 yllämainitussa osoitteessa.

Toivotamme tiedotusvälineet lämpimästi tervetulleiksi seuraamaan vierailuja ja keskustelemaan museoalan ajankohtaisista teemoista!