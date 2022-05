Tiedote: Bonon muistelmateos julkaistaan maailmanlaajuisesti marraskuussa

Bono on musiikkimaailman ikonisimpia nimiä ja hänen uransa on dokumentoitu laajasti. SURRENDER on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Bono itse tarttuu kynään ja kirjoittaa huikeasta elämästään ja ihmisistä, joiden kanssa on elänyt. Bono kertoo ainutlaatuisella tyylillään nuoruudestaan Dublinissa, äidin odottamattomasta kuolemasta Bonon ollessa 14-vuotias ja siitä, kuinka U2 nousi yhdeksi maailman merkittävimmistä bändeistä vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Hän kuvaa myös kahdenkymmenen vuoden mittaista aktivismiaan, jossa hän on keskittynyt aidsin ja äärimmäisen köyhyyden vastaiseen kamppailuun. Rehellisen itsetutkiskelevaan sekä humoristiseen sävyyn kirjoitettu teos tarjoaa näkökulman Bonon elämään sekä perheeseen, ystäviin ja uskoon, jotka ovat kannatelleet, koetelleet ja muokanneet häntä.

SURRENDER-kirjan alaotsikko ”40 laulua, yksi elämä” viittaa kirjan neljäänkymmeneen lukuun, jotka on kaikki nimetty U2-kappaleiden mukaan. Bono on myös luonut teokseen 40 alkuperäispiirustusta sekä animoidun videon, jossa Bono on itse kertojana ja joka perustuu hänen piirustuksiinsa. Video on nähtävillä U2:n digitaalisilla alustoilla. Video kuvaa katkelmaa luvusta ”Out of Control”, jossa Bono kertoo U2:n debyyttisinglen säveltämisestä 10. maaliskuuta 1978 hänen 18-vuotispäivänään.

”Kaikki se intohimo, joka paistaa Bonon musiikista ja elämästä, löytyy myös teoksesta”, kommentoi Knopfin kustantaja Reagan Arthur, joka on myös Bonon kustannustoimittaja. ”Seitsemän vuotta sitten Knopfin legendaarinen kustannustoimittaja, sittemmin edesmennyt Sonny Mehta osti kirjan oikeudet, koska hän ymmärsi Bonon jatkavan irlantilaisten kirjallisten tarinankertojien perinnettä, ja meillä on onneksi ollut käytettävissämme Sonnyn kommentit alkuvaiheen käsikirjoitusversiosta. Ja vielä suurempi onni on, että Bonolla on paitsi dramaattinen henkilökohtainen tarina kerrottavanaan myös todellista kirjallista lahjakkuutta. SURRENDER on rehellinen, intiimi, kuvia kumartelematon ja syvällinen – häikäisevä muistelmateos merkittävästä elämästä.”

”Aloittaessani kirjan halusin kuvata täsmällisemmin asioita, joita olin aiemmin lauluissa vain luonnostellut. Elämäni ihmisiä, paikkoja ja mahdollisuuksia. Surrender on minulle sana täynnä merkityksiä. Kasvoin 1970-luvun Irlannissa nyrkit pystyssä (musiikillisesti), eikä antautumisen käsite tuntunut lainkaan luontevalta. Pidin siihen etäisyyttä, kunnes kokosin ajatuksiani tähän kirjaan. Antautumisen tai periksi antamisen nöyräksi tekevä kehotus on minulle edelleen vaikea pala. Bändissä, avioliitossa, uskossa ja aktivistina. Surrender on yhdenlainen kertomus kristityn vaelluksesta... eikä siitä huumoriakaan puutu”, Bono itse kertoo.

U2:n laulaja Bono eli Paul David Hewson syntyi Dublinissa. Hän tapasi The Edgen, Larry Mullen Jr:n ja Adam Claytonin koulussa, ja U2 perustettiin vuonna 1978. Yhtye julkaisi ensimmäisen albuminsa ”Boy” Island Recordsin kautta vuonna 1980. Bändi on tähän mennessä julkaissut 14 studioalbumia, joita on myyty maailmanlaajuisesti 157 miljoonaa kappaletta. Rolling Stone -lehden mukaan U2 on ”kertakaikkisen ainutlaatuinen livebändi”, ja sen ennätyksiä rikkonut 360° -kiertue (vuosina 2009–2011) on edelleen kaikkien aikojen tuottavin. U2 on voittanut lukuisia palkintoja, muiden muassa 22 Grammya, enemmän kuin mikään muu duo tai yhtye, samoin kuin ollut Oscar-ehdokkaana ja saanut Amnesty Internationalin palkinnon. U2 nostettiin Rock n’ Roll Hall of Fameen vuonna 2005.

U2-uran ohella Bono on merkittävä aktivisti. Hän johti Jubilee 2000 -ryhmittymän Drop the Debt -kampanjaa, minkä jälkeen hän alkoi kamppailla aidsia ja äärimmäistä köyhyyttä vastaan ONE- ja (RED)-järjestöjen kautta. ONE on miljoonien ihmisten muodostama liike, joka on omistautunut taistelemaan äärimmäistä köyhyyttä ja hoidettavissa olevia tauteja vastaan. Bono on lobannut ONE:n kautta valtionjohtajia ja lainsäätäjiä ympäri maailmaa ja osaltaan edistänyt monia hankkeita, jotka ovat auttaneet pelastamaan kymmenien miljoonien ihmisten hengen viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. (RED) puolestaan tekee yritysten kanssa yhteistyötä lisätäkseen tietoutta aids-kriisistä ja saadakseen tukea sen vastaiseen taisteluun, ja se on tähän mennessä kerännyt yli 700 miljoonaa dollaria rahastoon, jolla pyritään hoitamaan ja estämään aidsia Afrikassa. ONE ja (RED) ovat vuodesta 2020 alkaen myös kamppailleet koronavirusta ja sen seurauksia vastaan maailman kehittyvissä valtioissa.

Vuonna 2016 Bono oli mukana perustamassa The Rise Fundia, maailmanlaajuista rahastoa, joka sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka edistävät myönteistä yhteiskunnallista ja ympäristökehitystä kestävän kehityksen päämäärien mukaisesti.

Bono on palkittu musiikistaan ja aktivismistaan monin tavoin. Hän on esimerkiksi (yhdessä U2:n kanssa) Dublinin kunniapormestari, hänelle on myönnetty chileläinen Pablo Neruda -kunniamitali, Ranskan hallituksen Légion D’Honneur -arvonimi, englantilainen ritarikomentajan arvonimi, Fulbright Associationin kansainvälinen palkinto ja TIME-lehden Vuoden henkilö -arvonimi. Hän asuu Dublinissa vaimonsa Ali Hewsonin kanssa.

Lisätietoja:

kustantaja Markku Aalto, markku.aalto (at) tammi.fi

Arvostelukappalepyynnöt:

viestintäpäällikkö Ina Westman, ina.westman (at) wsoy.fi