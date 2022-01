TIEDOTE: Hannu Pöppösen Muurinmurtajat avaa luovien alojen markkinoiden nykytilaa Kiinassa

“Halusin kirjoittaa kirjan, joka palvelisi niitä suomalaisia luovien alojen tekijöitä, jotka haluaisivat toimia Kiinassa. Mitkä ovat suurimmat haasteet ja millaiset ovat mahdollisuudet menestyä Kiinassa? Onko Kiina niin mahdottoman vaikea markkina, kuten usein kuvaillaan”, kertoo Hannu Pöppönen kirjansa esipuheessa.

Vastauksia pohdintaan antavat Kiinassa menestyneet suomalaiset taiteilijat. Omat tarinansa kertovat muun muassa Iron Sky -elokuvista tunnettu elokuvaohjaaja Timo Vuorensola, muotoilijat Tapio Anttila ja Jonas Hakaniemi, Huaweilla työskentelevä teollinen muotoilija Juha Kosonen sekä kirjailija-kuvittaja ja koodauslähettiläs Linda Liukas.

“Tässä kirjassa halusin antaa äänen laajalti luovien alojen tekijöille, joilla on Kiinasta äskettäistä kokemusta. He kertovat kirjassa samaistuttavasti kokemuksiaan Kiinassa toimimisesta, sen mahdollisuuksista ja haasteista. Heidän kertomustensa kautta lukijalle piirtyy kuva siitä, millaista Kiinassa on toimia ja mitkä ovat siellä toimimisen reunaehdot.”

Uratarinoiden lisäksi kirjassa tehdään tutuksi Suomessa vähän tunnettua kiinalaista nykykulttuuria sekä avataan luovien alojen ja kulttuurin kentän nykytilannetta Kiinassa.

Hannu Pöppönen on kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija, joka on työskennellyt designalan vierailevana professorina Kiinassa Guangdong University of Technologyn School of Art and Designissa vuodesta 2015.

teos: Muurinmurtajat. Miten menestyä luovilla aloilla Kiinassa

kirjoittaja: Hannu Pöppönen

ISBN: 9789523042315

sivuja: 302

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 13.1.2022