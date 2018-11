Tiedote ja kutsu: Innon kirjakeväässä uudenlaisia sankaritarinoita, historian typerimpiä "suurmiehiä", astronautteja ja kirja Suomen Schindleristä

Into Kustannuksen keväässä on uudenlaisia miesten sankaritarinoita, historian pelätyimpiä ja tyhmimpiä ”suurmiehiä”, keskiaikaiseen Tallinnaan sijoittuva dekkari, Vappu Taipaleen näkemyksiä kasvatuksesta, astronautteja, kirja ”Suomen Schindleristä” ja kausisadon vegaanireseptejä.

Anu Patrakan Syyllisyyden ranta on hyytävä psykologinen dekkari, jonka elementteinä ovat idylliset portugalilaiset pikkukylät, maalaustaide ja rikos. Indrek Harglan keskiaikaiseen Tallinnaan sijoittuva Apteekkari Melchior ja Gotlannin piru on 2000-luvun Umberto Econ Ruusun nimi. Saara Turusen Tavallisuuden aave ja muita näytelmiä sisältää palkitun kirjailijan neljä huippunäytelmää esipuheineen. Kynä & kamera sisältää legendaarisen suomalaisen kitaristin Dave ”Isokynä” Lindholmin humoristis-aforistista grafiikkaa ja mainetta niittäneen valokuvaajan Harri Hinkan kiehtovia otoksia. Alun perin välirauhan aikana vuonna 1940 ilmestynyt Pentti Haanpään romaani Korpisotaa on Tuntemattoman sotilaan edeltäjä ja armoton kuvaus sodan turhuudesta. Denise Rudbergin dekkarissa Kun kello lyö viisi ollaan sarjaraiskaajan jäljillä.

Lasten- ja nuortenkirjoista odotetuin on Emmi Jäkön ja Aleksis Salusjärven toimittama Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille), jonka ”isosisko” Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) on Finlandia-ehdokas. Uudella tavalla ajatellut sankaritarinat tarjoavat samastuttavia esikuvia monenlaisille pojille. Matikka 30 sekunnissa on hauska koko perheen tietopaketti matematiikasta sopii kaikille, jotka haluavat löytää sisältään neron. Maia Raitasen Muurahainen lypsyllä on riemastuttavasti kuvitettu ja kirjoitettu koko perheen hyönteiskirja. Ville Hytösen ja Mira Malliuksen kirja Beppe ja mausteyllätys kannustaa kokeilemaan Beppen loihtimia herkkuja myös kotona.

Elämäkerroissa Ari Turunen esittää kirjassaan Mulkerot historian merkkihenkilöt pahoina poikina, joita he jalustalle nostamista huolimatta todellisuudessa olivat. Vappu Taipaleen Rakas lapsi on niin lähelläelämäkertaa kuin me tulemme näkemään, lisäksi Taipale miettii kirjassa Suomen ja maailman lapsia. Kyösti Suonojan Yrjö Kallinen – pasifisti puolustusministerinä kertoo neljä kertaa kuolemaantuomitun, itseoppineen pasifistin elämäkerran. Heikki Hiilamo kertoo kirjassaan Näkymättömät sankarit diplomaatti Tapani Brotheruksen järjestelemistä uskomattomista pelastustoimista vallankaappauksen aikaan Chilessä vuonna 1973. Kirjan pohjalta on tehty myös kansainvälinen tv-sarja, joka esitetään Ylellä keväällä.

Tietokirjojen huippua on Tim Peaken Kysy astronautilta – Kaikki avaruudessa elämisestä, jossa Peake kertoo elämästä avaruudessa asiantuntevasti ja tieteellisellä tarkkuudella, mutta silti ymmärrettävästi ja huumoria unohtamatta. Peake on kutsuttu Suomeen.

Meidän Kallio – ei päivää ilman Elantoa keskittyy Kallion kaupunginosan tarinoihin. Sanna Autereen ja Sanna Peurakosken Vegesato!-kirjan vegaanisissa resepteissä loistavat eri vuoden aikojen parhaat raaka-aineet satokausiajattelun mukaisesti.

Tuija Sorjasen ja Annina Vainion Millenniaalit tarjoaakiehtovan katsauksen 1980–1990-luvuilla syntyneiden yhteiskuntaan, jossa edellisten sukupolvien turvallinen elämäntapa on muuttunut säännöstä poikkeukseksi. Michael Marmotin Terveyskuilu haastaa radikaalilla tavalla käsityksemme terveydestä ja yhteiskunnasta, jossa köyhyys ei ole yksin syy sairauksille vaan epätasa-arvo. Edward Shorterin Psykiatrian historia on yleistajuinen kuvaus eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen psykiatrisen hoidon juurista. Daniel Innerarityn Vieraanvaraisuuden etiikka käsittelee eettis-filosofisessa kirjassaan vieraanvaraisuuden lisäksi muun muassa hyvää elämää, etiikkaa, aikaa ja onnea. Seppo Turusen Luonto ihmisen aikakaudella sisältää viisaita pohdintoja luonnon ja ihmisen vivahteikkaasta suhteesta sekä ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuudesta.

Johannes Ekholmin, Eetu Virenin ja Pontus Purokuron Työstäkieltäytyjän käsikirja ravistelee työtä ja työttömyyttä koskevia uskomuksia.

Populaarikulttuurin alalta Klaus Lindgrenin Tavastian kulisseissa kertoo kohta 50-vuotiaan Tavastian tarinan sen työntekijöiden silmin. Heini Strandin Hyvä verse – Suomiräpin naiset on lajissaan ensimmäinen teos suomiräpin naisista. Artemi Troitskin Vastarintaa Venäjällä nostaa valokeilaan venäläisen taiteen ja musiikin kapinoijat 1800-luvulta nykypäivään.

Vaalin teemoihin liittyviä kirjoja on useita. Veronika Honkasalon Toivon politiikka valaisee suomalaisen vasemmistolaisuuden nykytilaa Honkasalon omakohtaisten kokemusten kautta. Marja Pulkkisen Vihreiden vastahistoria käsittelee kriittisesti vihreiden muutosta lähtökohtaisesti uusvasemmistolaisesta protestipuolueesta nykyiseksi porvarilliseksi myötäilijäpuolueeksi. Paula Hirsjärven, Marianna Norringin ja Laura Uotilan Eläinkokeet Suomessa toimii keskustelunavauksena eläinkokeiden käytänteisiin ja niiden eettisiin kysymyksiin. Salla Nazarenkon ja työryhmän Korruptio Suomessa pureutuu suomalaisen korruption erityisilmiöihin, joista esiin nousevat kirjassa muun muassa vaalirahaskandaali, Helsingin opetusviraston kavallus-ja petosrikokset, keisari Aarnio ja Vantaan kaupungin johtajan rikostuomio. Lisäksi alkuvuodesta ilmestyy tutkivien toiimittajien Jyri Hännisen ja Jarno Liskin Keskustan valtakunta, joka kertoo muunmuassa, miten poliitikot ovat sotkeutuneet kyseenalaisiin kiinteistöbisneksiin ja rakennushankkeisiin sekä veroparatiiseihin.