Tiedote: Kai Häggmanin kirja Päänäyttämöllä – Suomen Kansallisteatterin 150 vuotta summaa Kansallisteatterin historiaa

Suomen Kansallisteatteri on toiminut 150 vuotta suomalaisen kulttuurin eturintamassa. Päänäyttämöllä esittää kansallisnäyttämön historian tuoreena ja elävänä. Se tuo esiin myös kulissientakaiset riidat, harharetket ja epäilykset. Monet Kansallisteatterin tähtihetket Minna Canthin Työmiehen vaimosta Kristian Smedsin Tuntemattomaan sotilaaseen ovat syntyneet haastamalla vanhaa ja epäilemällä vakiintuneita käsityksiä. Ristiriidat on uskallettu tuoda esille näyttämötaiteen keinoin. Kansallisteatterissa on aina peilattu omaa aikaa, tulkittu menneisyyttä, mutta katsottu myös eteenpäin.

”On todella hienoa, että tämä historiateos julkaistaan heti 150-vuotisjuhlavuoden alkuun”, sanoo Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. ”Välillä on tarpeen tehdä perusteellinen katsaus menneisyyteen, ja puolentoista vuosisadan etappi on sille erinomainen tilaisuus. Päänäyttämöllä summaa Kansallisteatterin vaiheet tähän päivään kiinnostavia näkökulmia avaavalla tavalla, ja sen mukaansatempaavaa tekstiä on ilo lukea.”

”Häggmanin syvä historiantuntemus ja taidokas kirjoitustyyli avaavat Kansallisteatterin 150 vuoden tarinan laajaksi kertomukseksi suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Tämä tietokirja on tärkeä osa historiaamme, sivistävä ja nautinnollinen lukukokemus”, sanoo Tammen tietokirjallisuuden kustantaja Kati Lampela.

Päänäyttämöllä-teoksen käsikirjoitusta on kirjailijan suostumuksella käytetty yhtenä tekstilähteenä Teatterimuseon ja Kansallisteatterin yhdessä tuottamassa näyttelyssä “Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta!” – Suomen Kansallisteatteri 150 vuotta, joka avataan Teatterimuseossa tammikuussa. Juhlanäyttelyssä käydään läpi Kansallisteatterin vuosikymmeniä erilaisten teemojen, esimerkiksi kansallisen identiteetin, politiikan, tasa-arvon ja mediakohujen kautta. Menneet ja nykyiset teatterilaisten sukupolvet tuodaan näkyviin valokuvainstallaatiossa ja haastattelutallenteissa. Runsas ja näyttävä esineistö kertoo teatterin arjesta ja juhlasta niin yleisön edessä kuin näyttämön takanakin. Näyttely avataan yleisölle 21. tammikuuta ja on avoinna syyskuulle 2022.

Suomen ja Skandinavian historian dosentti Kai Häggman on kirjoittanut 2000-luvulla kuusi jykevää kirjaa suomalaisesta kulttuurihistoriasta ja kulttuuri-instituutioista. Tämän lisäksi hän on tutkinut mm. perhehistoriaa, metsäteollisuutta ja suomalaista arkea. Hän on toiminut pitkään myös WSOY:n Kirjallisuussäätiön hallituksen puheenjohtajana. Häggman on ylpeä siitä, että hän on elättänyt itsensä 40 vuotta akateemisilla pätkätöillä, kirjoja kirjoittamalla.

