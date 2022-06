Tiedote: Kassu Halosen elämäkerta avaa säveltäjän juhlavuoden tammikuussa 2023

Suosikkiartistien taustavaikuttaja avaa uskomatonta elämäänsä suomalaisessa musiikkibisneksessä Tommi Saarelan kirjoittamassa teoksessa ”Maailma on kaunis” (Tammi). Kirja ilmestyy tammikuussa 2023, jolloin Halonen täyttää 70 vuotta.

Kalervo ”Kassu” Halosta on luonnehdittu Suomen menestyneimmäksi kevyen musiikin säveltäjäksi ja tuottajaksi. Halosen elämäkerta käsittelee monikasvoisen taiteilijan mittavaa roolia suomalaisen kevyen ja raskaammankin musiikin eri vuosikymmenillä.

Surun pyyhit silmistäni, Rentun ruusu ja Sydämeeni joulun teen ovat esimerkkejä koko kansan megahiteistä, joiden sävelet on piirretty Kassu Halosen kynällä. Halonen puhuu nyt ensi kertaa myös elämänsä kipeistä hetkistä, kuten isän menettämisestä vain seitsemänvuotiaana sekä menestysvuosien kovasta hinnasta: avioliittonsa pirstoutumisesta esikoistyttären syntyessä ja maan menestyneimmän levy-yhtiön ajautumisesta konkurssiin.

Kirjassa ääneen pääsee myös Halosen lähipiiri, joka välittää lukijalle aidon kuvan musiikkivaikuttajan elämästä julkisuuden valokeilan takana – isänä, puolisona sekä intohimoisena kokkina ja golfaajana.

”Kassu Halonen on paitsi musiikillinen monilahjakkuus myös loistava tarinankertoja, jonka elämäkerta on hersyvä seikkailukertomus suomalaisen musiikin vuosikymmenistä. Henkilökavalkadi on legendaarinen, kirjan sivuilla tapaamme mm. Toivo Kärjen, Irwinin, Kirkan ja monet muut”, Tammen tietokirjallisuuden kustantaja Kati Lampela toteaa.

”Suomalaisen kevyen musiikin kultasormen keräämä platinalevyjen pino puhuu puolestaan – mies Kainuun metsistä tuli, näki ja voitti. Kassun muistojen kyytiin hyppääminen tarkoitti kirjailijalle poikkeuksellisen railakasta ja riemukasta reissua. Ja mikä parasta, pian lukijat pääsevät samalle, ainutkertaiselle aikamatkalle”, elämäkerran kirjoittanut Tommi Saarela kuvailee.

Kassu Halosen juhlavuoden konserttikiertue alkaa Hyvinkäältä tammikuussa, lisätietoja konserteista ja lippumyynti: https://www.lippu.fi/event/maailma-on-kaunis-kassu-halonen-70-v-juhlakonsertti-hyvinkaeaesali-15324184/

Pitkän linjan kulttuuritoimittaja Tommi Saarela tunnetaan musiikkialan merkkihenkilöistä kirjoittamistaan kiitetyistä elämäkerroista. Saarelan Pave Maijanen – Elämän nälkä oli vuoden 2021 suuria arvostelu- ja myyntimenestyksiä.

Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet:

Tammi, viestintäpäällikkö Ina Westman, ina.westman(at)wsoy.fi