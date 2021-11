Tiedote: Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen Varjot-trilogialle poikkeuksellinen vastaanotto – oikeudet myyty jo useisiin maihin

Tammi alkaa kustantaa arvostettuja National Geographic -kirjoja Suomessa 15.11.2021 11:00:00 EET | Tiedote

Tammi alkaa julkaista yhden maailman tunnetuimman brändin, National Geographicin, kirjoja. Vuodesta 1888 lähtien vaikuttaneen National Geographicin ydintehtävä on ollut maailman ja sen ilmiöiden tuntemuksen edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tuleville sukupolville. Tätä työtä on tehty parhaiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Tammen kustannuslistalta julkaistavat kirjat on suunnattu kaikenikäisille tiedonhaluisille lukijoille.