TIEDOTE: Uutuuskirjassa on ötököiden lempeä luonnonhelmassa

Marja-Leena Tiainen: Gangsterin poika -kirja tuo esille viihteellistetyn rikollisen elämän toisen puolen 20.2.2023

Marja-Leena Tiainen päätti kirjoittaa vielä yhden selkoromaanin nuorille. "Rikokset ovat viihdettä. Luemme vertahyytäviä dekkareita, katsomme sarjoja, joissa ihmisiä tapetaan kuin kärpäsiä. Rikollisessa elämässä ei ole kuitenkaan mitään ihailtavaa. Todellisuudessa rikokset aiheuttavat vain surua, tuskaa ja kärsimystä. Gangsterin poika -kirjassa tuon esille tämän toisen puolen. Jessen isä on tehnyt pahan teon, mutta Jesse itse on viaton. Hän selviää, koska ympärillä on rakastavia ja turvallisia ihmisiä", kirjoittaa Marja-Leena Tiainen.