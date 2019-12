Tiedote: Yhteiskunnallisesti vaikuttava hattutemppu: Timo Parvelalle Pro Finlandia -mitali

UIkomaiset kustantajat innoissaan suomalaistrilleristi Max Seeckin Uskollisesta lukijasta – oikeudet myyty hetkessä 14 maahan 16.10.2019 07:00:00 EEST | Tiedote

Tänään alkavien Frankfurtin kansainvälisten kirjamessujen kuuma kirja on trilleristi Max Seeckin Uskollinen lukija (Tammi, 2019). Teoksen oikeudet on myyty jo ennen messuja 14 maahan, suurimpina Saksa, Ranska ja Espanja. Seeckiä edustavan Elina Ahlbäck Literary Agencyn mukaan lisää kauppoja on tulossa, sillä kiinnostusta on ainakin Kiinassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.