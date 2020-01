Tiedote yrityskaupasta 7.1.2020: Visu Kaluste osti Fanisonin

Visu Kaluste Oy on ostanut vuoden 2019 lopussa Fanison Oy:n koko osakekannan. Kumpikin yhtiö henkilöstöineen jatkaa toimintaansa omina kokonaisuuksinaan, kuten tähänkin asti.

Toteutetun yrityskaupan myötä Visu Kaluste voi tarjota asiakkailleen uuden tyyppisen kokonaisvaltaisen palvelun ainoana Suomessa, samalla tuoden merkittävää synergiaetua molempien yhtiöiden toimintaan. Tavoitteena on kustannustehokkuus ja helppous myös asiakkaan suuntaan, kertoo Visu Kalusteen toimitusjohtaja Mikko Harmanen. Lisäksi Fanison palvelee asiakkaitaan myös suoraan kuten aiemminkin, täydentää Fanisonin toimitusjohtaja Jouko Eloranta.

Jouko Elorannan ja Kari Kakkosen perustama Fanison Oy on laboratorioiden ja puhdastilojen ilmanvaihdon säätöjärjestelmien pioneeri Suomessa. Nykyään Fanison toimii kansainvälisesti ja on kotimaassa alansa johtava järjestelmätoimittaja.

Visu Kaluste Oy on kotimainen perheyritys, jolla on vuosikymmenten kokemus laboratorioiden kalustamisesta ja vetokaappien valmistuksesta. Visu Kaluste toimii myös laboratoriotuotteiden maahantuojana tarjoten asiakkailleen kokonaisratkaisuja. Kansainvälistyvä Visu Kaluste on alansa edelläkävijä ja markkinajohtaja Suomessa.