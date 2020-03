Tiesitkö vastaavasi kodin sähköturvallisuudesta?

Kuka on sähkölaitteiston haltija? Sähkölaitteiston haltija on taho, jonka vakituisessa käytössä sähkölaitteisto on. Yleensä haltija on omistaja tai vuokralainen. Laitteiston haltijan pitää mm. huolehtia siitä, että sähköjärjestelmän kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Niinpä esim. asunnon vuokrauksessa asunnon kunnon valvonta – ml. sähkölaitteistot – ja vioista ilmoittaminen omistajalle tai huoltoyhtiölle on vuokralaisen velvollisuus. Sähkölaitteisto osana asuntoa on siis myös vuokralaisen vastuulla.