Tietoliikennehäiriö vaikuttaa metro- ja raitiovaunuliikenteeseen

Hakaniemen metroasema herää eloon 4.5.2018 14:44 | Tiedote

HKL tavoitteena on kehittää kantametron metroasemia entistä viihtyisämmiksi. Konkreettisia tuloksia on nähtävillä Hakaniemessä. Uusittuja liiketiloja on jo otettu käyttöön palvelemaan matkustajia ja muita asemalla asioivia.