Tikanojan taidekodissa esillä rakastettujen von Wrightin veljesten teoksia

Tikanojan taidekodissa avautuu 6.10. Ateneumin taidemuseon tuottama Veljekset von Wright –näyttely, joka tuo esiin veljesten tuotannon monipuolisuuden. Lintumaalausten lisäksi esillä on muun muassa maisemamaalauksia, kaupunkikuvia, tieteellisiä kuvituksia, asetelmia ja muotokuvia. Näyttelyssä voi nähdä lähes 90 teosta ja se on avoinna 3.2.2019 saakka.

Savolaiset taiteilijaveljekset Magnus (1805-1868), Wilhelm (1810-1887) ja Ferdinand (1822-1906) von Wright tunnetaan erityisesti lintuaiheisista teoksistaan. Magnus ja Ferdinand olivat myös aikansa merkittävimpiä maisemamaalareita maassamme. Veljeksistä keskimmäinen, Ruotsissa uransa tehnyt Wilhelm keskittyi lähinnä tieteelliseen kuvittamiseen.

Veljesten kiinnostus luontoa kohtaan heräsi jo lapsuudenkodissa lähellä Kuopiota sijaitsevassa Haminalahden kartanossa. Isän kanssa tehdyt metsästysretket innoittivat piirustusharrastuksen pariin. Metsästettyjen lintujen lisäksi veljekset piirsivät ja maalasivat myös akvarelleja lähiseudun maisemista.

Veljesten taiteelle on ominaista kuvauksen yksityiskohtainen tieteellinen tarkkuus, mutta samalla siitä välittyy erityinen rakkaus luontoa kohtaan.

Mukana harvoin julkisesti esillä olevia teoksia

Amanuenssi Anna Franck Vaasan kaupungin museoista kertoo, että näyttelyssä on esillä monia yksityiskokoelmiin kuuluvia teoksia, jotka ovat olleet vain harvoin julkisesti esillä.

- Näyttely on myös hyvä tilaisuus päästä tutustumaan yhtä aikaa sekä taiteen että luonnontieteen historiaan, lisää Franck.

Useissa näyttelyn teoksissa on kuvattu Haminalahtea ja sen ympäristöä. Nämä teokset kertovat erityisesti Ferdinandin suhteesta kotipaikkaansa, mutta ovat samalla esimerkkejä taidokkaasta maisemamaalauksesta.

Maisemien lisäksi esillä on pihapiirin kuvauksia eläimineen sekä kartanonäkymiä. Näyttelyssä nähdään myös Magnuksen kaupunkikuvia 1800-luvun Helsingistä.

Lintumaalauksissa on kuvattu näyttäviä petolintuja, hohtavahöyhenisiä vesilintuja ja tuttuja pikkulintuja, mutta niiden rinnalla on esillä myös Suomessa harvinaisempia lintulajeja. Lisäksi näyttelyyn on koottu valikoima Wilhelmin tieteellisiä kuvituksia kaloista ja linnuista.

Näyttelyssä on nähtävillä myös asetelmia ja muotokuvia.

Näyttelyn on kuratoinut amanuenssi Anne-Maria Pennonen Ateneumin taidemuseosta. Ateneumin pääyhteistyökumppaneita ovat Helsingin Sanomat, KPMG ja HOK-Elanto.

Tapahtumia

Yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin 21.10., 18.11., 16.12. ja 20.1. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.

Näyttelyyn pääsee tutustumaan ilmaiseksi lauantaina 8.12., jolloin Tikanojan taidekodissa on myös Kuula-opiston oppilaiden konsertti.

Keskiviikkona 9.1.2019 Tikanojan taidekoti on avoinna klo 20 saakka. Ateneumin amanuenssi Anne-Maria Pennonen pitää kuraattorin kierroksen klo 18 aiheenaan Veljekset von Wright tieteen ja taiteen rajamailla.

Tiedotuskuvia: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/WP8MMFaA6NWjjf2