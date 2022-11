Timo Kaunistosta Agronomiliiton toiminnanjohtaja

MMM, agronomi Timo Kaunisto on aiemmin työskennellyt mm. toimittajana ja MTK:n tiedotuspäällikkönä sekä Maaseudun Tulevaisuuden kolumnistina. Yrittäjäurallaan Laitilassa (1995–2011) ja Alastarolla (1999) hän on tehnyt pioneerityötä luomukanatalouden kehittämisessä ja viimeksi maaseutumatkailun parissa.

Keskustan kansanedustajana hän oli 2007–2011 ja Keskustan varapuheenjohtajana 2010–2012. Kaunisto on toiminut myös Maaseudun Sivistysliiton puheenjohtajana ja hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä MTK:ssa ja osuustoiminta-alan yrityksissä. Hämeenlinnassa Timo Kaunisto on kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä Hämeen maakuntahallituksen jäsen.

Kaunisto on viime vuodet työstänyt historian alan väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa.

- Agronomiliiton hallitus toivottaa Timon lämpimästi tervetulleeksi. Timolla on vahva suomalaisen ruokajärjestelmän tuntemus ja kykyä arvioida sen muutosten suuntaa ja vaikutusta liiton jäsenistöön. Timon verkostot ovat vertaansa vailla ja hän on taitava asioiden sanoittaja. Työnsä hän pääsee aloittamaan tilanteessa, jossa historian suurin remontti Agronomitalossa on valmistumassa ja työmarkkinoilla keskustelu palkkaratkaisuista kovenee, joten kädet saa lyödä heti saveen, toteaa Agronomiliiton hallituksen varapuheenjohtaja Sanna Nokka.

- Olen kiitollinen ja innostunut mahdollisuudesta tehdä työtä oman ja itselleni läheisten koulutusalojen moniosaajien edunvalvonnassa. Agronomiliiton jäsenten toimialojen, erityisesti vastuullisen ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen tarve on voimakkaassa kasvussa. Haluan omilla verkostoillani ja kokemuksellani tukea uuden vihreän aallon nousua ja kiinnostavuutta niin opiskelualana kuin työuranakin, Timo Kaunisto linjaa.