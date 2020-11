Timo Parvela ja UNICEF julkaisevat yhdessä Maukan ja Väykän joulukalenterin

Joulukalenterin tarinoissa seikkailevat Parvelan lastenkirjoista tutut päähenkilöt Maukka-kissa ja Väykkä-koira. Parvela on lukenut Maukka ja Väykkä -joulukalenterin sadut itse äänikirjaksi ja jaksoja julkaistaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa joka päivä jouluaattoon saakka.

Suomen UNICEF ja kirjailija Timo Parvela ilahduttivat koronakevään aikana lapsia Parvelan itse videoille lukemilla tarinoilla. Muun muassa Ella ja kaverit- sekä Maukka ja Väykkä -kirjojen tarinoista ammentaneet videot saavuttivat hetkessä valtaisan suosion.

Suositut satuhetket jatkuvat nyt! Joulukuun jokaisena päivänä, jouluaattoon asti, UNICEFin sosiaalisen median kanaviin ja verkkosivuille ilmestyy uusi Timo Parvelan lukema satuäänite. Maukka ja Väykkä -joulukalenteri pohjautuu vuonna 2007 alkaneeseen Parvelan lastenkirjasarjaan.

”Korona-aika on varmasti herättänyt lapsissa paljon kysymyksiä. Tarinoiden kertominen on ikiaikainen tapa etsiä vastauksia ja kerääntyä turvallisesti yhteen silloin kun vastaukset ovat hukassa. Toivon Maukan ja Väykän joulutarinan tuovan perheille yhdessäolon iloa, joulun odotusta ja vähän jännitystäkin”, Timo Parvela sanoo.

UNICEF myönsi Timo Parvelalle Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen vuonna 2016. Kirjailija ja lastenjärjestö tahtovat tehdä lasten ja perheiden joulun odotuksesta turvallista ja hauskaa.

Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola iloitsee yhteistyöstä ja muistuttaa, kuinka suuri merkitys lukutaidolla on maailman lapsille. Myös vauraissa maissa, kuten Suomessa, nimenomaan lukutaito 15-vuotiaana ennustaa selvimmin pärjäämistä aikuisiällä.

”Lukutaito on kaiken kehityksen perusta. Tiedämme, että parhaiten ja huonoiten pärjäävien oppilaiden lukutaidossa on suuri ero Suomessakin ja haluamme kannustaa kaikkia lapsia ja nuoria kirjallisuuden pariin. On hienoa, että Timo Parvela tekee työtä lukemisen edistämiseksi kanssamme”, Marja-Riitta Ketola sanoo.

Tutustu Timo Parvelan kevään satuhetkiin ja seuraa joulukalenterin tarinoita UNICEFin kotisivuilla: https://www.unicef.fi/joulukalenteri ja Facebookissa: https://www.facebook.com/UNICEFFinland/