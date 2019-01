Timo Parvelan kirjasarjat valloittavat Kiinan – myös Maukka ja Väykkä loikkaavat maan kirjamarkkinoille

Suomen suosituimpiin kirjailijoihin lukeutuvan Timo Parvelan kirjat valloittavat Kiinan kirjamarkkinoita. Ylen joulukalenteristakin tutut Maukka ja Väykkä tulevat tutuiksi myös kiinalaislapsille vuoden kuluttua, kun maassa julkaistaan kirjasarjan kuusi ensimmäistä osaa. Jo tänä vuonna Kiinassa julkaistaan kymmenen Timo Parvelan Ella ja kaverit -kirjasarjan kirjaa sekä Parvelan yhdessä norjalaisen Bjorn Sortlandin kanssa kirjoittama ja Pasi Pitkäsen kuvittama Kepler 62 -sarjan ensimmäinen tuotantokausi. Kaikkiaan Timo Parvelan kirjoja on nyt myyty eri puolilla maailmaa jo yli kaksi miljoonaa kappaletta.

Maukka ja Väykkä -kirjasarjan julkaisuoikeudet ostanut kiinalaiskustantaja Guomai Culture & Media Co. hehkuttaa sarjan hahmoja, kirjojen samaistuttavia ja tunteita herättäviä tarinoita sekä kirjojen kuvitusta. Maukka ja Väykkä -kirjasarjan kuvituksesta on alusta saakka vastannut Virpi Talvitie.

Kirjailija Timo Parvela on innoissaan kirjojensa maailmalla saamasta vastaanotosta. ”Kiinan kirjamarkkinoiden avautuminen on todella kiehtovaa. Minulle kirjailijana se on kuin seikkailu, jossa vain mielikuvitus asettaa mahdollisuuksille rajoja. Toivon myös, että Kiinassa ilmestyvät kirjat lisäisivät kiinnostusta Suomea ja suomalaista kulttuuria kohtaan”, kommentoi Parvela.

Parvelan Maukka ja Väykkä -kirjasarjaa on julkaistu suomen lisäksi saksaksi, unkariksi, latviaksi, englanniksi ja japaniksi. Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi uskoo kirjasarjan suosion selittyvän ennen kaikkea tarinoiden universaaliudella: ”Maukka ja Väykkä -kirjat ovat samalla tavalla valloittavia, universaaleja ja ajattomia kuin A. A. Milnen rakastettu Nalle Puh, ja juuri tästä syystä ne vetoavat lukijoihin myös eri puolilla maailmaa. Vuodesta 2007 ilmestynyt kirjasarja on saanut Suomessa jo klassikon maineen ja Maukka ja Väykkä ovat tulleet tutuiksi lukijoille myös teatterilavojen ja television välityksellä, esimerkiksi juuri joulun alla esitetyssä Ylen joulukalenterissa.”

Timo Parvelan valloittavissa, useita tarinoita sisältävissä Maukka ja Väykkä -kirjoissa seikkailevat Maukka-kissa ja Väykkä-koira. Ne elelevät kahdestaan taivaansinisessä talossa mäen päällä. Mäen juurella on lampi ja sen vieressä kylä, jossa asuvat Kana von Got, Lehmä Muukkonen, Humma Ihalainen ja muut ystävät. Hauskoissa ja monitasoisissa tarinoissa mukavuudenhaluinen taiteilijasielu Maukka ja käytännöllisen järkevä Väykkä oppivat suvaitsemaan paitsi toisiaan myös kylän monenkirjavia asukkaita. Timo Parvelan kirjoittamia Maukka ja Väykkä -kirjoja on ilmestynyt kaikkiaan yhdeksän ja niitä on käännetty useille eri kielille. Tarinoista on tehty mm. näytelmäsovituksia ja tv-sarja. Syksyllä 2018 Saksassa sai ensi-iltansa kaksi kirjoihin perustuvaa näytelmää.