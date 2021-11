Timo Tanskanen ely-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön päälliköksi

Timo Tanskanen on suorittanut maatalous- ja metsätaloustieteiden maisterin tutkinnon maatalousekonomiasta. Lisäksi hän on täydentänyt opintojaan johtamisen erikoisammattitutkinnolla ja paikkatieto-osaamista täydentävillä AMK-opinnoilla.

Timo Tanskasella on monipuolinen ja laaja osaaminen yksikön tehtäväalueesta sekä pitkä esimieskokemus. Tanskanen on toiminut ely-keskuksessa ja sitä edeltävissä virastoissa agronomina, rahoituspäällikkönä, rahoitusasiantuntijana, yksikön päällikkönä, ylitarkastajana ja johtavana asiantuntijana. Lisäksi hän on toiminut Lapin 4H-piirin toiminnanjohtajana. Haettua tehtävää tukevaa työkokemusta Tanskasella on yhteensä lähes 30 vuotta. Esimiestehtävissä hän on toiminut noin 13 vuotta ja lisäksi työnjohdollisessa vastuussa kolme vuotta.

Maaseutu ja energia -yksikkö toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maaseutu-, maatalous- ja kasvinterveysasioiden toimeenpanoa Pohjois-Karjalan alueella. Yksikön tehtäviin kuuluvat mm. alueellisen maaseutusuunnitelman laadinta ja toimeenpano, EU:n maatalouspolitiikan tukitoimet ja niiden valvonta sekä maaseudun yritys- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen ja maksatus. ​Maaseutu ja energia -yksikössä työskentelee noin 30 henkilöä.

Yksikön päällikön tehtävä avautui, kun tällä hetkellä tehtävää hoitava Pekka Tahvanainen ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle 1.3.2022 alkaen. Tehtävään oli yhteensä 12 hakijaa, joista neljä haastateltiin ja osallistui soveltuvuusarviointeihin.