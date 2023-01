Tivoli-kirjoituskilpailun 20 parasta tekstiä valittu, bonuksena runot

Lapset ovat lähellä Joulukalenteri-kirjailijoiden sydäntä 20.10.2022 08:58:06 EEST | Tiedote

Reuna-kustantamo julkaisi ensimmäisen Joulukalenteri-kirjan vuonna 2014. Alusta alkaen kirjailijat ovat lahjoittaneet tekijänpalkkionsa hyväntekeväisyyteen, ja pottia on kertynyt yhteensä jo yli 6 000 euroa. Tänä vuonna lahjoituskohde on Pelastakaa lapset ry:n joulukeräys. Koronapandemia on lisännyt eriarvoisuutta Suomessa, ja yhä useampi lapsi on vaarassa syrjäytyä.