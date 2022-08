Tohtoripromootion kulkue aiheuttaa liikenteen poikkeusjärjestelyjä lauantaina 13.8. kello 15.30–17.00 Tampereen keskustassa

Promootioaktin jälkeen promoottorit, kunniatohtorit, vihityt tohtorit, yliopiston johto sekä professorit siirtyvät kulkueena Tampereen tuomiokirkossa pidettävään promootiojumalanpalvelukseen. Tämä aiheuttaa poikkeuksia alueen liikennejärjestelyihin.

Kulkueen reitti: Tampere-talo – Yliopistonkatu – Tammelan puistokatu – Kullervonkatu – Erkkilänkatu – Rautatienkatu – Tuomiokirkko



Kulkue lähtee Tampere-talolta kello 15.55.

Kulkueen reitillä on poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä ja sulkuja. Itsenäisyydenkatu suljetaan kokonaan muulta moottoriajoneuvoliikenteeltä raitiovaunuliikennettä lukuun ottamatta. Sulkukohdissa on liikenteenohjaajat.



Poikkeusjärjestelyt ulottuvat myös laajemmin Tullin alueen, Tammelan ja Juhannuskylän kaduille.



***

Uusi monitieteinen Tampereen yliopisto järjestää ensimmäisen tohtoripromootionsa 12.–14. elokuuta 2022. Kaikkien tiedekuntien yhteisessä tohtoripromootiossa vihitään 244 tohtoria ja 14 kunniatohtoria.

Tohtoripromootio on akateemisista juhlista arvokkain ja sillä on vuosisatojen perinteet. Promootion päätapahtuma, juhlallinen promootioakti, on lauantaina 13.8. Tampere-talossa. Promootioakti on avoin tilaisuus ja sitä voi seurata paikan päällä Tampere-talon Isossa salissa ilman ennakkoilmoittautumista. Tapahtumaa voi myös seurata suorana verkossa promootion verkkosivuilla www.tuni.fi/promootio.