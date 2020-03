Toimittaja, tarvitsetko tietoa koronan vaikutuksista yrityksiin? Suomen Yrittäjät auttaa

Yrittäjägallup: 73 prosenttia yrityksistä ongelmissa koronan takia 27.3.2020 11:00:00 EET | Tiedote

73 prosenttia yrityksistä on kärsinyt koronakriisistä jo kriisin ensimetreillä. Yli puolella yrityksistä asiakkaiden määrä ja myynti ovat vähentyneet. Jo yli kolmannes työnantajayrityksistä on käynnistänyt lomautukset. Maksuvaikeuksiin on koronan takia joutunut 23 prosenttia yrityksistä. Tiedot käyvät tuoreesta Yrittäjägallupista.