Tomi Kontion Kansallispuistojen kutsu on Vuoden matkakirja 2020. Palkittu teos on kirja kaikille luonnossa liikkuville. Se tarjoaa vinkkejä patikointireissuille, henkeäsalpaavia maisemia ja hymyn huulille tuovaa tarinointia eräreissuilta.

“Kontio on kaupunkilaismies, josta sukeutui harrastajaretkeilijä. Hän kertoo puistojen reiteistä ja näkymistä, mutta osa teksteistä kuvaa Kontion elämää, sanailua perheen kanssa ja paikallis­historiaa. Joskus nämä osiot ovat arkisia, parhaimmillaan koskettavia ja oivalluksia herättäviä. Kirjailijan ottamat hyvät kuvat sekä isän ja pojan yhteisyyden tuntu ilahduttavat. Inspiroiva teos”, kiittää Mondo-lehden palkintoraati Kansallispuistojen kutsu -teosta.



Kansallispuistojen kutsu syntyi kirjailijan kiinnostuksesta kansallispuistoja kohtaan sekä isän ja pojan yhteisestä harrastuksesta.

“Pohdin asiaa tovin. Lopulta aloin lämmetä idealle. Olin kuitenkin hieman epävarma. Hyviä kansallispuistokirjoja ja retkeilyoppaita on melko paljon. Kun tuskailin asiasta kirjailijakollegalleni Laura Lindstedtille, hän kuittasi asian suurin piirtein näin: ”Sinähän olet runoilija. Jo se takaa, että kirjasta tulee omanlaisensa”, Kontio perustelee kirjaideaa teoksensa esipuheessa.



Mondo on jo 18 vuoden ajan palkinnut Suomessa ilmestyvistä matkakirjoista parhaan. Toimituksen raati valitsee voittajan vuoden aikana tietoonsa tulleista, matkailuun liittyvistä kirjoista.



Tomi Kontio (s. 1966) on arvostettu runoilija ja kirjailija. Avain on julkaissut aikaisemmin Kontion ja Markku Kaskelan yhdessä kirjoittamat teokset Puhuvan talon tarinoita: Nella città eterna (2015), Minun Italiani: Saapasmaan suomalaistarinat (2017) ja Vaelluksia Italiassa (2019). Vaelluksia Italiaan on Vuoden matkakirja 2019.