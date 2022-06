Toukokuu oli viileä ja vähäsateinen Pohjois-Karjalassa

Ilmatieteen laitoksen mukaan toukokuu oli Pohjois-Karjalassa hieman tavanomaista kylmempi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin toukokuun keskilämpötilaksi 7,9 astetta, kun se tavallisesti on 8,3 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin toukokuun keskilämpötilaksi 8,3 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo (1991–2020) on 9,0 astetta. Viileä toukokuun alku hidasti osaltaan kevään etenemistä ja hillitsi kevättulvia.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa, Lylykosken mittauspistettä lukuun ottamatta hieman normaalia vähäisempi. ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jakokoskella sekä Puntarikoskella sademäärä oli 38 mm, kun normaalisti se on 44 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 39 mm, kun normaalisti se on 44 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 49 mm, kun normaalisti se on 42 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat toukokuun lopussa yleisesti hieman tavanomaista ylempänä. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus on noussut noin 20 cm toukokuun aikana ja vedenpinta on 10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee vielä 5–10 cm kesäkuun aikana.

Pielisen vedenkorkeus on noin 20 cm keskimääräistä korkeampi. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee vielä kesäkuun puoliväliin mennessä noin 5 cm. Vedenkorkeus pysyy kesäkuun ajan tavallista korkeammalla.

Ruunaan vedenkorkeus oli toukokuun lopussa 2 cm, Kajoonjärven 7 cm, Viinijärven 9 cm, Varisveden 17 cm ja Kermajärven 20 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Vastaavasti Juojärven vedenkorkeus oli toukokuun lopussa 7 cm ja Pyhäjärven 14 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.

Jokien virtaamat olivat yleisesti ajankohdan keskiarvoa suuremmat toukokuussa. Lieksanjoen keskivirtaama oli toukokuussa noin kymmenyksen normaalia suurempi. Pielisjoessa virtasi vettä neljänneksen ja Koitajoessa reilun kolmanneksen tavanomaista enemmän. Toukokuun puolivälin jälkeen Pielisjoen virtaamaa ryhdyttiin laskemaan luonnonmukaisen virtaaman alle Pielisen vedenkorkeuden palauttamiseksi luonnonmukaiseksi.

Pienempien jokien keskivirtaamat vaihtelivat lähes tavanomaisesta aina kolminkertaiseen. Esimerkiksi Jänisjoen keskivirtaama oli noin kolmanneksen tavanomaista suurempi, kun Saramojoen toukokuun keskivirtaama oli lähes tavanomainen. Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella kolmenkertainen ajankohdan keskiarvoon verrattuna. Varisveden keskivirtaama Karviossa oli noin viidenneksen tavanomaista suurempi.

Toukokuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Nurmeksen Juutilankankaalla ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa 17–75 cm tavanomaista ylempänä.

Pintaveden lämpötila oli 31.5.2022 aamulla Pielisjoella Joensuussa 13,2 astetta ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 12,4 astetta. Pielisjoen pintavesi oli puoli astetta tavanomaista lämpimämpää, kun Pielisen pintavesi oli 1,1 astetta tavanomaista lämpimämpää.