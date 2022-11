Tradenomiopiskelijat: Työharjoittelusta maksettava asianmukaista palkkaa

- Harjoittelujaksot antavat meille opiskelijoille konkreettisen kosketuspinnan työelämään ja samalla on mahdollisuus hankkia lisäansioita opintojen tueksi, sanoo Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja Eppu Åberg. – Kaikki opiskelijat eivät valitettavasti saa harjoittelustaan minkäänlaista korvausta, johon haluamme muutoksen.



Työharjoittelusta tradenomiopiskelijoille maksetaan noin 1700 – 2000 euroa kuukaudessa riippuen toimialasta, työtehtävistä sekä harjoittelupaikan maantieteellisestä sijainnista. Tradenomiopiskelijoista noin 73 prosenttia saa korvauksen työharjoittelujaksostaan.



Pandemian aikana työharjoittelupaikkojen löytyminen on ollut todella vaikeaa ja opiskelijat ovat joutuneet tyytymään palkattomiin harjoittelupaikkoihin saadakseen tutkintonsa suoritettua.



- Myös koulut välittävät opiskelijoille palkattomia harjoittelupaikkoja ja puskevat näin heitä suorittamaan harjoittelujaksonsa ilman asianmukaista korvausta, Åberg toteaa. – Haluamme löytää yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa tähän ratkaisun, jonka tuloksena palkattomia harjoittelujaksoja ei enää välitettäisi.



Tradenomiopiskelijoiden tavoitteena on lisätä työelämätietoutta opiskelijoiden keskuudessa ja tehdä työnantajille tutuksi harjoittelujaksoista saatavaa hyötyä.



- Harjoitteluista saatu palkka on monelle erittäin tärkeä tulonlähde opiskelujen lomassa ja jaksojen palkallisuus kertoo myös siitä, miten opiskelijan tuomaa työpanosta työpaikalla arvostetaan, sanoo Tradenomiopiskelijoiden ensi vuoden puheenjohtaja Annika Väänänen. – Opiskelija tuo työpaikalle uusia näkökulmia ja uudenlaista osaamista esimerkiksi digitaalisten kanavien osalta harjoittelujaksonsa aikana. Valtaosa opiskelijoista tekee harjoittelunsa aikana vaativiakin töitä ja siitä on saatava asianmukainen korvaus, Väänänen summaa.



Tradenomiopiskelijoiden liittokokous 5.-6.11.2022 Tampereella valitsi uuden hallituksen vuodelle 2023. Puheenjohtajaksi valittiin Annika Väänänen (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry) ja varapuheenjohtajaksi Laura Santala (Hämeenlinnan tradenomiopiskelijat HÄTÄ ry).



Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Määttä (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Sira Vartiainen (Joensuun tradenomiopiskelijoiden Kilta ry), Viivi Vesala (Rovaniemen Tradenomiopiskelijat - Rotta ry), Samuli Mustonen (Trade ry), Veikka Varho (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Kaisa Manner (Atkins ry) ja Jesse Koivukoski (Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat LapTOp ry).



Lisätiedot:



Eppu Åberg, puheenjohtaja

p .040 4147397



Annika Väänänen, puheenjohtaja 1.1.2023 alkaen

p .044 2835679



Tuemme tradenomiopiskelijoita työelämään valmistautumisessa, autamme työhön liittyvissä pulmissa ja sparraamme tradenomiopiskelijoita kaikissa uraa ja työtä koskevissa asioissa.



Olemme kaikkien tradenomiopiskelijoiden oma liitto ja yhteisö. Meihin kuuluu yli 14 000 jäsentä ja meillä on 29 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Kuulumme itsenäisenä jäsenyhdistyksenä Tradenomeihin. tradenomiopiskelijat.fi