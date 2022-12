Tulossa: Siltasairaalan mediakierros 16.1.2023 kello 10–12 

HUS-kuntayhtymän hallitus kokoontui viimeisen kerran 19.12.2022 15:21:03 EET | Tiedote

HUS-kuntayhtymän hallitus kokoontui viimeistä kertaa maanantaina 19.12.2022. Kuntayhtymän toiminta alkoi 22 vuotta sitten, kun Uudenmaan ja Helsingin sairaanhoitopiirit sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kuntayhtymä Hyks yhdistivät toimintansa Suomen suurimmaksi sairaanhoitopiiriksi. 22 toimintavuoden aikana HUSista on tullut instituutio, joka toimii 1,7 miljoonan uusmaalaisen keskussairaalana, Etelä-Suomen yliopistosairaalana, ja joka vastaa myös koko Suomen vaativimmista hoidoista. HUS on maan johtava sairaanhoidon, opetuksen sekä tutkimuksen organisaatio. HUS aloitti runsaat 20 vuotta sitten asukaskohtaisesti Suomen kalleimpana sairaanhoitopiirinä, mutta on toimillaan tehnyt muutoksen Suomen edullisimmaksi. Moni kunta sekä Uudellamaalla että eteläisessä Suomessa on siirtänyt omia toimintojaan HUSin hoidettavaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden uudistukseen liittyen HUS-kuntayhtymän toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa. HUSin toiminta jatkuu